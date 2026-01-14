Szentkirályi Alexandra: „Találkoztam egy kisfiúval, aki a háború miatt örökre árvává vált..."

Magyarország közvetlen szomszédságában zajló háború árnyéka nemcsak a hírekben, hanem a mindennapokban is egyre erősebben érezhető – erre hívták fel a figyelmet a Fidesz–KDNP női politikusai, többek között Szentkirályi Alexandra, Király Nóra és a Női DPK tagjai a Hemingway étteremben tartott sajtótájékoztatójukon. A bizonytalan nemzetközi helyzet, az elszabaduló árak, az energiaellátás kiszámíthatatlansága és a béke törékenysége mind olyan tényezők, amelyek szerintük különösen indokolttá teszik, hogy a nők hangja is hallható legyen a közéletben. Ennek jegyében egy több elemből álló, országos kezdeményezést indítanak el, amelynek középpontjában a béke melletti kiállás áll. Lássuk a háborúellenes petíció részleteit.

Szentkirályi Alexandra és a Női DPK tagok szemléltették a háborúellenes petíciót (Fotó: Máté Krisztián)

Szentkirályi Alexandra összefogásra buzdítja a nőket

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke hangsúlyozta: azért gyűltek össze, mert a jelenlegi, kiszámíthatatlan helyzetben hatalmas a felelősség abban, milyen irányba mozdul el az ország jövője. Elmondta, egy olyan petíciót indítanak útjára, amelyhez minden nőt várnak, kortól és pártállástól függetlenül:

Kérünk minden lányt, asszonyt és édesanyát, hogy hallassa a hangját, álljon ki a béke mellett, és emelje fel a szavát a háború ellen. Nők vagyunk, valakinek a lányai, feleségei, anyái vagy nagymamái – pontosan tudjuk, mit jelent a háború pusztítása. A történelem során mindig hatalmas felelősségünk volt abban, hogy a béke hangján tudjuk szólni

– fogalmazott határozottan.

Király Nóra Csepel Fidesz jelöltjeként szintén felszólalt a béke mellett (Fotó: Máté Krisztián)

Gondolatébresztő történetek kerültek elő...

Szentkirályi Alexandra személyes élményeit is megosztotta, amikor a karácsony előtti napokban Kárpátalján járt. Elmondása szerint néhány kilométerre a magyar határtól olyan emberi tragédiákkal szembesült, amelyek örökre beleégnek az ember emlékezetébe:

Találkoztam egy kisfiúval, aki a háború miatt örökre árvává vált, mert az édesapját elvitték katonának, és soha nem tért haza. Beszéltem egy édesanyával is, aki elveszítette a fiát. Ezek a sebek nem gyógyulnak be könnyen

– mondta, hozzátéve: a háborúnak nemcsak emberi, hanem súlyos gazdasági ára is van. Szerinte az egyre hangosabb követelések a háború további finanszírozására veszélybe sodorhatják a magyar családok támogatását, a nyugdíjak biztonságát és a vállalkozások működését is. Marsi Anikó kiemelte, hogy nem politikusként, hanem anyaként és lelkes részvevőként van jelen: „Nem szeretném, ha háború sodródna az ország. Van két csodálatos nagyfiam, a testemen keresztül sem engedném el őket. Ez nonszens... Semmiféle háborúba nem mennek" – szögezte le Marsi Anikó, aki arról is beszélt, hogy, akik azzal támadták, hogy kiárusította a fiait a Bors különszámának adott interjúban, azok tévednek, elmondása alapján sosem húzott vödröt a fejükre, lévén két közszereplő gyerekéről van szó.