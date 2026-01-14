RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: „Találkoztam egy kisfiúval, aki a háború miatt örökre árvává vált..."

Új fejezetet nyitott a Női DPK a békepárti kiállásban. Szentkirályi Alexandra útjára indította a Háborúellenes petíciót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 15:31
Módosítva: 2026.01.14. 15:39
Szentkirályi Alexandra háborúellenesség sajtótájékozató Marsi Anikó

Magyarország közvetlen szomszédságában zajló háború árnyéka nemcsak a hírekben, hanem a mindennapokban is egyre erősebben érezhető – erre hívták fel a figyelmet a Fidesz–KDNP női politikusai, többek között Szentkirályi Alexandra, Király Nóra és a Női DPK tagjai a Hemingway étteremben tartott sajtótájékoztatójukon. A bizonytalan nemzetközi helyzet, az elszabaduló árak, az energiaellátás kiszámíthatatlansága és a béke törékenysége mind olyan tényezők, amelyek szerintük különösen indokolttá teszik, hogy a nők hangja is hallható legyen a közéletben. Ennek jegyében egy több elemből álló, országos kezdeményezést indítanak el, amelynek középpontjában a béke melletti kiállás áll. Lássuk a háborúellenes petíció részleteit.

Szentkirályi Alexandra a háborúellenes petíció egyik fő szóvívője.
Szentkirályi Alexandra és a Női DPK tagok szemléltették a háborúellenes petíciót (Fotó: Máté Krisztián)

Szentkirályi Alexandra összefogásra buzdítja a nőket

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke hangsúlyozta: azért gyűltek össze, mert a jelenlegi, kiszámíthatatlan helyzetben hatalmas a felelősség abban, milyen irányba mozdul el az ország jövője. Elmondta, egy olyan petíciót indítanak útjára, amelyhez minden nőt várnak, kortól és pártállástól függetlenül:

Kérünk minden lányt, asszonyt és édesanyát, hogy hallassa a hangját, álljon ki a béke mellett, és emelje fel a szavát a háború ellen. Nők vagyunk, valakinek a lányai, feleségei, anyái vagy nagymamái – pontosan tudjuk, mit jelent a háború pusztítása. A történelem során mindig hatalmas felelősségünk volt abban, hogy a béke hangján tudjuk szólni

 – fogalmazott határozottan.

Király Nóra is tiszteletét tette a sajtótájékoztatón.
Király Nóra Csepel Fidesz jelöltjeként szintén felszólalt a béke mellett (Fotó: Máté Krisztián)

Gondolatébresztő történetek kerültek elő...

Szentkirályi Alexandra személyes élményeit is megosztotta, amikor a karácsony előtti napokban Kárpátalján járt. Elmondása szerint néhány kilométerre a magyar határtól olyan emberi tragédiákkal szembesült, amelyek örökre beleégnek az ember emlékezetébe: 

Találkoztam egy kisfiúval, aki a háború miatt örökre árvává vált, mert az édesapját elvitték katonának, és soha nem tért haza. Beszéltem egy édesanyával is, aki elveszítette a fiát. Ezek a sebek nem gyógyulnak be könnyen

 – mondta, hozzátéve: a háborúnak nemcsak emberi, hanem súlyos gazdasági ára is van. Szerinte az egyre hangosabb követelések a háború további finanszírozására veszélybe sodorhatják a magyar családok támogatását, a nyugdíjak biztonságát és a vállalkozások működését is.  Marsi Anikó kiemelte, hogy nem politikusként, hanem anyaként és lelkes részvevőként van jelen: „Nem szeretném, ha háború sodródna az ország. Van két csodálatos nagyfiam, a testemen keresztül sem engedném el őket. Ez nonszens... Semmiféle háborúba nem mennek" – szögezte le Marsi Anikó, aki arról is beszélt, hogy, akik azzal támadták, hogy kiárusította a fiait a Bors különszámának adott interjúban, azok tévednek, elmondása alapján sosem húzott vödröt a fejükre, lévén két közszereplő gyerekéről van szó. 

Marsi Anikó kedélyesen beszélgetett a Női DPK tagokkal.
Marsi Anikó DPK tagként megveti a háborút (Fotó: Máté Krisztián)

Már elérhető az online petíció

A sajtótájékoztatón Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje arról beszélt, hogy a történelem során a nők voltak azok, akik a romok eltakarítása után egyedül maradtak a gyerekekkel, és megpróbálták feldolgozni a háborúk okozta traumákat: „Magyarországon most lehetőségünk és felelősségünk is van arra, hogy a béke oldalán álljunk, és ezt hangosan kimondjuk” – hangsúlyozta. Bejelentette: a „Nők a háború ellen” elnevezésű online petíció már elérhető, emellett pedig országjárás is indul, amelynek célja, hogy minden vármegyében rendezvényeken szólítsák meg a nőket.

Szentkirályi Alexandra oldalán már lehet is látni a friss képeket.
A megszokott szelfi sem maradhatott el az esemény végén (Fotó: Máté Krisztián)

Másfél évtized munkája veszhet el...

Király Nóra kiemelte, hogy a Fidesz soraiban országszerte több ezer nő dolgozik képviselőként, polgármesterként, állami vezetőként vagy civil szervezetek élén azért, hogy Magyarország családbarát ország maradjon, és hogy a béke ne csak itthon, hanem egész Európában valóság legyen. A kezdeményezés célja, hogy a nők közösen lépjenek fel a háború, a migráció és a bizonytalanság ellen, megvédve mindazt, amit az elmúlt másfél évtized családpolitikai intézkedései felépítettek.  A petíció többek között követeli: 

  • Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!           
  • Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!                                                                                       
  • Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!                                   
  • Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza adóval szemben!                                                                                                     
  • Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!                                                                 
  • Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.

A petíciót az alábbi linkre kattintva lehet aláírni.

 

