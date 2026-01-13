Szentkirályi Alexandra: "A Tisza Párt túl brüsszeli és túl veszélyes!"

Fontos videót tett közzé Facebook-oldalán Szentkirályi Alexandra. Ebben kiemeli: a Tisza Párt egyértelműen Brüsszel bábja. Azé a Brüsszelé, amelyik mindenben Magyarország érdekei ellen megy, és háborúba sodorná Európát.

"A tiszások nem mernek nemet mondani Brüsszelnek, a képviselő véleménye pedig a szavazata. A tiszások szavaztak is. Például arról, hogy minél gyorsabban lépjen életbe az illegális migrációt támogató migrációs paktum. Magyar Péter neve pedig előterjesztőként szerepelt a legsúlyosabb ukrán párt és háborúpárti előterjesztésen. Kiálltak a háborús politika, az ukrán EU-tagság, az illegális migráció, illetve a liberális aktivista csoportok megnövelt finanszírozása mellett. Megszavazták a tiszta iparról szóló megállapodást is, ami azt követeli, hogy Magyarország állítsa le az Oroszországból érkező energiaszállítást. Kiálltak amellett, hogy Ukrajna és az ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket. Megszavazták az uniós rezsicsökkentés megszüntetésére irányuló indítványt. Két szavazáson is kiálltak Ursula von der Leyen mellett, az ellene kezdeményezett bizalmatlansági indítvány kapcsán."

Ne hagyjuk, hogy átverjenek, a Tisza Párt túl brüsszeli és túl veszélyes! A Fidesz a biztos választás!

- hangsúlyozza Szentkirályi.