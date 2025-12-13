- „Legalább 30 ezer migránsnak kellene fenntartanunk szálláshelyet” – Orbán Viktor a migrációs politikáról a Háborúellenes Gyűlésen
- Felszólaltak a sztárok: ezek voltak a legfontosabb gondolatok a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen
- Rudán Joe a Háborúellenes Gyűlésen: „Minden normális ember a háború ellen van”
- A migráció a legfontosabb kérdése a jövő generációjának
Itt nézheted meg a negyedik Háborúellenes Gyűlés kulisszafotóit!
Orbán Viktor soha nem látott képeket osztott meg a negyedik Háborúellenes Gyűlésről.
December 13-án rendezték a negyedik Háborúellenes Gyűlést, ezúttal Mohácson. Az esemény most is teltházas volt, lehengerlő fellépőkkel és fontos kérdések boncolgatásával!
Mohács. Északról délre haladva egyre jobb. Aki nem látta, itt visszanézheti
- írja Orbán Viktor Facebook bejegyzéséhez.
A Háborúellenes Gyűlést itt nézheted vissza:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre