Itt nézheted meg a negyedik Háborúellenes Gyűlés kulisszafotóit!

Orbán Viktor soha nem látott képeket osztott meg a negyedik Háborúellenes Gyűlésről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.13. 16:44
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés mohács

December 13-án rendezték a negyedik Háborúellenes Gyűlést, ezúttal Mohácson. Az esemény most is teltházas volt, lehengerlő fellépőkkel és fontos kérdések boncolgatásával!

Orbán Viktor soha nem látott képeket osztott meg a negyedik Háborúellenes Gyűlésről. Fotó: MW

Mohács. Északról délre haladva egyre jobb. Aki nem látta, itt visszanézheti

- írja Orbán Viktor Facebook bejegyzéséhez.

A Háborúellenes Gyűlést itt nézheted vissza:

 

