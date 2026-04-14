Változékony időjárás: esernyőre és napszemüvegre is szükségünk lehet a héten
Nem érdemes otthon hagyni az esernyőnket a hét elején. A hét második felében viszont a napsütéses időjárásé lesz a főszerep.
Igen változékony tavaszi időjárás várható a héten. Több helyen is kialakulhatnak záporok és erősebb széllökések a hét elején. A délnyugati területeken várható a leghidegebb idő. A hét vége felé azonban már több napsütésre és enyhébb időre van kilátás.
Időjárás-előrejelzés: erre számíthatunk a napokban
Kedden tovább sűrűsödik a felhőzet, a Dunántúlon több helyen, máshol szórványosan alakulhat ki zápor. A hőmérséklet 11–18 fok között várható, a csapadékosabb délnyugati területeken lehet a leghűvösebb.
Szerdán többnyire erősen felhős idő valószínű, helyenként záporokkal. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 12 és 20 fok között alakul.
Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. A legmagasabb hőmérséklet 15–21 fok körül alakul.
Pénteken napos-gomolyfelhős idő várható, elszórtan fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. Hajnalban 4–10, délután 15–22 fok valószínű - számolt be róla a Köpönyeg.
