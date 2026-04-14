RETRO RÁDIÓ

Változékony időjárás: esernyőre és napszemüvegre is szükségünk lehet a héten

Nem érdemes otthon hagyni az esernyőnket a hét elején. A hét második felében viszont a napsütéses időjárásé lesz a főszerep.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 06:00
köpönyeg zápor tavasz időjárás

Igen változékony tavaszi időjárás várható a héten. Több helyen is kialakulhatnak záporok és erősebb széllökések a hét elején. A délnyugati területeken várható a leghidegebb idő. A hét vége felé azonban már több napsütésre és enyhébb időre van kilátás.

Változékony tavaszi időjárásra számíthatunk a héten / Fotó: Pexels/Julia Filirovska

Időjárás-előrejelzés: erre számíthatunk a napokban

Kedden tovább sűrűsödik a felhőzet, a Dunántúlon több helyen, máshol szórványosan alakulhat ki zápor. A hőmérséklet 11–18 fok között várható, a csapadékosabb délnyugati területeken lehet a leghűvösebb.

Szerdán többnyire erősen felhős idő valószínű, helyenként záporokkal. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet 12 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. A legmagasabb hőmérséklet 15–21 fok körül alakul.

Pénteken napos-gomolyfelhős idő várható, elszórtan fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. Hajnalban 4–10, délután 15–22 fok valószínű - számolt be róla a Köpönyeg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
