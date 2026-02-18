- Odessza földi pokollá vált az újabb támadás miatt
Folytatódik a harc: újabb támadás Zaporizzsjában, egy ember meghalt
Az orosz támadásnak újfent civil áldozatai vannak. Zaporizzsjában már hetek óta nyomulnak előre, ezúttal is lakóépületek kerültek célpontba.
Az oroszok folyamatosan foglalják el Zaporizzsja területét. A legutóbbi beszámolók alapján összesen 638 csapást indítottak 40 területen. Civilek is megsérültek, egy halottról is tudunk.
Zaporizzsja nagy része már orosz kézen van, egyes területeken viszont nagy az ellenállás az ukrán hadak részéről. A terület kormányzója, Ivan Fedorov adott tájékoztatást a további orosz támadásokról. Az elmúlt 24 órában az oroszok 22 légitámadást indítottak Zaporizzsja 12 területe ellen. Az oroszok 448 különféle drónnal támadták Zaporizzsja kerületeit.
A támadás során az oroszok újból civil létesítményeket vettek célba. Több lakóépület megrongálódott, egy nő belehalt a sérüléseibe. További hét ember súlyosan megsebesült a támadás során.
Összesen öt rakéta-sorozatvető csapást indítottak öt különböző területen, továbbá 163 tüzérségi csapást mértek Zaporizzsja további területeire. Az ukrán hatóságok 136 jelentést kaptak rongálódott lakóépületekről, járművekről és infrastruktúra-létesítményekről.
Fedorov kormányzó arról is beszámolt, hogy a sebesültek között két gyermek is van.
