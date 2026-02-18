Folytatódik a harc: újabb támadás Zaporizzsjában, egy ember meghalt

Az oroszok folyamatosan foglalják el Zaporizzsja területét. A legutóbbi beszámolók alapján összesen 638 csapást indítottak 40 területen. Civilek is megsérültek, egy halottról is tudunk.

Zaporizzsjában már hetek óta nyomulnak előre Fotó: AFP

Zaporizzsja nagy része már orosz kézen van, egyes területeken viszont nagy az ellenállás az ukrán hadak részéről. A terület kormányzója, Ivan Fedorov adott tájékoztatást a további orosz támadásokról. Az elmúlt 24 órában az oroszok 22 légitámadást indítottak Zaporizzsja 12 területe ellen. Az oroszok 448 különféle drónnal támadták Zaporizzsja kerületeit.

A támadás során az oroszok újból civil létesítményeket vettek célba. Több lakóépület megrongálódott, egy nő belehalt a sérüléseibe. További hét ember súlyosan megsebesült a támadás során.

Összesen öt rakéta-sorozatvető csapást indítottak öt különböző területen, továbbá 163 tüzérségi csapást mértek Zaporizzsja további területeire. Az ukrán hatóságok 136 jelentést kaptak rongálódott lakóépületekről, járművekről és infrastruktúra-létesítményekről.

Fedorov kormányzó arról is beszámolt, hogy a sebesültek között két gyermek is van.