Odessza földi pokollá vált az újabb támadás miatt
Ismét súlyos orosz dróntámadásokról számoltak be az ukrán hatóságok. Ezúttal ismét Odessza városát érte a támadás, ami a lakóházakat is érintette. A történetek során többen megsérültek és egy ember meghalt.
Hetek óta egyre súlyosabb támadások érik Odessza városát, aminek következtében az embereknek szinte már nincs hova elmenekülniük, miután mostanra csaknem az össze lakóház a földdel vált egyelővé. Ráadásul február 12-én is lecsaptak az oroszok a városra, amivel újabb károkat okoztak, valamint egy, a negyvenes éveiben járó férfi életét vesztette a támadás során.
A legutóbbi támadás során keletkezett károkról és következményekről a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata számolt be február 13-án. Mint írták az oroszok fő célpontja Odessza és Zaporizzsja megye volt.
A drónok becsapódása előtt a légvédelmi sziréna fülsüketítő hangos zaja figyelmeztette az ott lakókat arra, hogy amint tehetik azonnal meneküljenek be egy védett helyre. A történtekről egy videót osztott meg egy ukrán civil, amelyen jól hallatszik a légvédelmi sziréna mellett az is, ahogy a drónok elkezdenek becsapódni az épületekbe, majd a robbanás okozta fény bevilágítja szinte az egész várost.
A hatóságok közleménye szerint a legnagyobb károk az energiahordozókban, a kikötőkben, a lakóházakban és az ipari infrastruktúrában keletkeztek. Valamint 1 ember meghalt és 6 sérültről is beszámoltak a jelentések. Egy férfi vesztette életét, akit 48 éves korában ért a halálos dróntámadás.
A lakóházakban több helyen tűz ütött ki, az autók ablakai betörtek és az ott lakók a lakásaik törmelékei közt kénytelenek felkutatni a megmaradt tárgyaikat, miközben az utcákat mindenhol az épületek romjai borítják.
Sokaknak már most nincs hova hazamenniük, akiknek viszont mégis ép még az otthonuk, ők a nap nagyrészt a hideg és sötét lakásban töltik, ugyanis olyannyira sérültek már az energiahordozók Ukrajnában, hogy az ország súlyos áramellátási gondokkal küzd, emiatt pedig közel 15 órás áramszüneteket kell átvészelniük a civileknek.
Felmérhetetlen és helyrehozhatatlan következményeket okoz a háború
Közel négy éve tart az orosz-ukrán háború, amely során rengeteg település vált már lakhatatlanná, nem beszélve az emberi áldozatokról és a szétszakított családokról, valamint azokról a katonákról akiket a kényszersorozás miatt hurcolnak el a frontra, ahonnan nagy eséllyel soha többet nem térnek vissza a szeretteikhez. Ha mégis túlélik a harcokat, akkor viszont olyan élethosszig tartó sérülésekkel lehetnek újra a családjaik körében, ami már soha nem fog számukra teljes életet jelenti.
Több ország célja, hogy a béketárgyalások mielőbb megtörténjenek, köztük a magyaroké is. Azonban ennek ellenére az Európai Unió vezetői folyamatosan azon dolgoznak, hogy a háború folytatódjon. Emiatt pedig rendszeresen küldenek pénzt Ukrajnába, hogy azzal finanszírozzák a háborút.
A magyar kormány viszont nem támogatja Brüsszel ezen törekvéseit.

