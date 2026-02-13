RETRO RÁDIÓ

Ketten meghaltak és hatan megsebesültek Lozovában a vasúti csomópont megtámadásakor

Az orosz hadak folyamatosan támadják a kulcsfontosságú vasúthálózatot. A legutóbbi támadás civil áldozatokat is követelt, több idős ember megsérült.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 12:24
Háború Ukrajna Ukrajna vasútállomás orosz-ukrán háború

Kelet-Ukrajna városában, Lozovában, a vasúti létesítmények környékén rakétával és drónokkal támadtak az oroszok. A támadás során idősebb civilek haltak meg, többen megsebesültek.

Dróntámadás érte a vasútállomást.
Fotó: Anadolu via AFP

Csütörtökön, február 12-én éjszaka az oroszok ballisztikus rakétákkal és Geran-2 drónokkal támadtak Lozovára. Ismét a kulcsfontosságú ukrán vasúthálózatot vették célba, több civil létesítmény is megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott. A támadásnak civil áldozatai is vannak; két ember halt meg, további hat megsérült. 

A támadás körülbelül hajnal 1:30 és 4:00 között zajlott. A támadás során civil létesítmények rongálódását jegyeztük le. Az egyik létesítmény raktárában tűz ütött ki. Egy farmvállalkozás garázsai és több lakóépület is megsérült. 

– tájékoztatott közleményében a Harkiv Megyei Ügyészség.

Oleh Szinyehubov a terület kormányzója szerint egy 55 éves férfi és egy 88 éves nő halt meg, további hat ember megsérült; egy 49, 41 és 59 éves férfi, valamint egy 78, 64 és 52 éves nő. 

Az illetékes hatóságok vizsgálják a háborús bűncselekmény fennállásának körülményeit.

