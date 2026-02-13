- Felfoghatatlan, de már az ivóvízért is őrült küzdelem zajlik Kijevben
- Egy orosz és öt ukrán gyermek térhet haza a családjához, miután elválasztották őket
- Kijev polgármestere tájékoztatott; -13 fokra zuhan a hőmérséklet miközben 2600 épület maradt fűtés nélkül
- Volgográd lángokban – fegyverraktárat támadtak meg az ukránok
Ketten meghaltak és hatan megsebesültek Lozovában a vasúti csomópont megtámadásakor
Az orosz hadak folyamatosan támadják a kulcsfontosságú vasúthálózatot. A legutóbbi támadás civil áldozatokat is követelt, több idős ember megsérült.
Kelet-Ukrajna városában, Lozovában, a vasúti létesítmények környékén rakétával és drónokkal támadtak az oroszok. A támadás során idősebb civilek haltak meg, többen megsebesültek.
Csütörtökön, február 12-én éjszaka az oroszok ballisztikus rakétákkal és Geran-2 drónokkal támadtak Lozovára. Ismét a kulcsfontosságú ukrán vasúthálózatot vették célba, több civil létesítmény is megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott. A támadásnak civil áldozatai is vannak; két ember halt meg, további hat megsérült.
A támadás körülbelül hajnal 1:30 és 4:00 között zajlott. A támadás során civil létesítmények rongálódását jegyeztük le. Az egyik létesítmény raktárában tűz ütött ki. Egy farmvállalkozás garázsai és több lakóépület is megsérült.
– tájékoztatott közleményében a Harkiv Megyei Ügyészség.
Oleh Szinyehubov a terület kormányzója szerint egy 55 éves férfi és egy 88 éves nő halt meg, további hat ember megsérült; egy 49, 41 és 59 éves férfi, valamint egy 78, 64 és 52 éves nő.
Az illetékes hatóságok vizsgálják a háborús bűncselekmény fennállásának körülményeit.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre