Ketten meghaltak és hatan megsebesültek Lozovában a vasúti csomópont megtámadásakor

Kelet-Ukrajna városában, Lozovában, a vasúti létesítmények környékén rakétával és drónokkal támadtak az oroszok. A támadás során idősebb civilek haltak meg, többen megsebesültek.

Fotó: Anadolu via AFP

Csütörtökön, február 12-én éjszaka az oroszok ballisztikus rakétákkal és Geran-2 drónokkal támadtak Lozovára. Ismét a kulcsfontosságú ukrán vasúthálózatot vették célba, több civil létesítmény is megsemmisült vagy súlyosan megrongálódott. A támadásnak civil áldozatai is vannak; két ember halt meg, további hat megsérült.

A támadás körülbelül hajnal 1:30 és 4:00 között zajlott. A támadás során civil létesítmények rongálódását jegyeztük le. Az egyik létesítmény raktárában tűz ütött ki. Egy farmvállalkozás garázsai és több lakóépület is megsérült.

– tájékoztatott közleményében a Harkiv Megyei Ügyészség.

Oleh Szinyehubov a terület kormányzója szerint egy 55 éves férfi és egy 88 éves nő halt meg, további hat ember megsérült; egy 49, 41 és 59 éves férfi, valamint egy 78, 64 és 52 éves nő.

Az illetékes hatóságok vizsgálják a háborús bűncselekmény fennállásának körülményeit.