RETRO RÁDIÓ

Szétlőtték Vaszilivka hídját, óriási a pusztítás – Videó

Zaporizzsja régióját nagyrészt elfoglalták az oroszok, de a megmaradt területeken nagy az ellenállás. Az oroszok ezen a hídon mozgatták katonáikat, ezt vágták el most az ukránok.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 17:19
ukrajna orosz-ukrán konfliktus vaszilivka orosz-ukrán háború

Ukrajna Fegyveres Erői megtámadtak egy hidat Vaszilivka területén - írja a Ripost. Zaporizzsja átmenetileg elfoglalt területén az oroszok ezen a hídon vitték át a katonáikat.  

Ukraine,March,22,,2023,Ukrainian,Military,Practice,Assault,Tactics,At
Fotó: Dmytro Larin /  Shutterstock

Kulcsfontosságú átkelőhelyet vágtak el az ukránok Zaporizzsja egyik területén, Vaszilivkán. Bár a régió nagy része orosz kézen van, az ukránok komoly ellenállást tanúsítanak.

Ukrajna Fegyveres Erői megzavarták a Vaszilivka terület logisztikáját. A forgalomhoz használt hidat megsemmisítették

– írja Telegram közleményében a Center for Occupation Studies.

A támadáshoz egy vadászrepülőgépről dobták le a bombákat. Ezután verték szét az oroszok védelmi pozícióit, megcélozva a drónok működtetési állomásait. Korábban már megtámadták az elfoglalt területeken található javító létesítményeket és raktárházakat.

A pusztításról videót is készítettek:

 

háború A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu