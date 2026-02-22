- Szenvednek az ukrán utasok – újabb támadások érték a vasúthálózatot
Szétlőtték Vaszilivka hídját, óriási a pusztítás – Videó
Zaporizzsja régióját nagyrészt elfoglalták az oroszok, de a megmaradt területeken nagy az ellenállás. Az oroszok ezen a hídon mozgatták katonáikat, ezt vágták el most az ukránok.
Ukrajna Fegyveres Erői megtámadtak egy hidat Vaszilivka területén - írja a Ripost. Zaporizzsja átmenetileg elfoglalt területén az oroszok ezen a hídon vitték át a katonáikat.
Kulcsfontosságú átkelőhelyet vágtak el az ukránok Zaporizzsja egyik területén, Vaszilivkán. Bár a régió nagy része orosz kézen van, az ukránok komoly ellenállást tanúsítanak.
Ukrajna Fegyveres Erői megzavarták a Vaszilivka terület logisztikáját. A forgalomhoz használt hidat megsemmisítették
– írja Telegram közleményében a Center for Occupation Studies.
A támadáshoz egy vadászrepülőgépről dobták le a bombákat. Ezután verték szét az oroszok védelmi pozícióit, megcélozva a drónok működtetési állomásait. Korábban már megtámadták az elfoglalt területeken található javító létesítményeket és raktárházakat.
A pusztításról videót is készítettek:
