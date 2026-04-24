Tömegbaleset történt – két sávot is lezártak
Fél tucat autó érintett a balesetben. Kilenc ember szenvedett tömegbalesetet.
Hat gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M3-as autópálya 28-as kilométerszelvényénél, Gödöllő térségében, a Miskolc felé vezető irányban április 24-én délután. Összesen kilencen utaztak a járművekben, amelyek közül hármat a gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanítanak. A tömegbaleset miatt két sávot lezártak az érintett pályaszakaszon – közölte a katasztrófavédelem péntek délután öt óra előtt pár perccel.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre