Tömegbaleset történt – két sávot is lezártak

Hat gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet az M3-as autópálya 28-as kilométerszelvényénél, Gödöllő térségében, a Miskolc felé vezető irányban április 24-én délután. Összesen kilencen utaztak a járművekben, amelyek közül hármat a gödöllői hivatásos tűzoltók áramtalanítanak. A tömegbaleset miatt két sávot lezártak az érintett pályaszakaszon – közölte a katasztrófavédelem péntek délután öt óra előtt pár perccel.