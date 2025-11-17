Most érkezett: négyes karambol történt, a lehető legrosszabb helyen Budapesten
Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani. A négyes karambol helyszínén már dogoznak a fővárosi hivatásos tűzoltók .
Rosszul indul a nap: négy személyautó karambolozott Budapest XI. kerületében, az Erzsébet híd budai hídfőjénél hétfő reggel. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a négyes karambol helyszínére.
Esős reggel, négyes karambol – forgalmi akadály az Erzsébet híd budai hídfőjénél
Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem 2025. november 17-én, reggel negyed nyolc után pár perccel.
November elején is elesett az Erzsébet híd környéke
A hónap első csütörtökén, november 6-án szintén tömegbaleset nehezítette a közlekedést az Erzsébet híd budai hídfőjének környékén. Akkor három gépkocsi rohant egymásba az Erzsébet hídon, a budai hídfő közelében. A ráfutásos balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.
