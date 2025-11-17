Most érkezett: négyes karambol történt, a lehető legrosszabb helyen Budapesten

November elején is elesett az Erzsébet híd környéke

A hónap első csütörtökén, november 6-án szintén tömegbaleset nehezítette a közlekedést az Erzsébet híd budai hídfőjének környékén. Akkor három gépkocsi rohant egymásba az Erzsébet hídon, a budai hídfő közelében. A ráfutásos balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.