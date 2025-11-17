RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: négyes karambol történt, a lehető legrosszabb helyen Budapesten

Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani. A négyes karambol helyszínén már dogoznak a fővárosi hivatásos tűzoltók .

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 07:41
négyes karambol Erzsébet híd katasztrófavédelem

Rosszul indul a nap: négy személyautó karambolozott Budapest XI. kerületében, az Erzsébet híd budai hídfőjénél hétfő reggel. A fővárosi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a négyes karambol helyszínére. 

négyes karambol, tűzoltó, tűzoltók
Négyes karambol történt, a tűzoltók már a helyszínen (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Esős reggel, négyes karambol – forgalmi akadály az Erzsébet híd budai hídfőjénél

Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem 2025. november 17-én, reggel negyed nyolc után pár perccel.

November elején is elesett az Erzsébet híd környéke

A hónap első csütörtökén, november 6-án szintén tömegbaleset nehezítette a közlekedést az Erzsébet híd budai hídfőjének környékén. Akkor három gépkocsi rohant egymásba az Erzsébet hídon, a budai hídfő közelében. A ráfutásos balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu