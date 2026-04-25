Porig égett egy miskolci tanárnő otthona: „Cserépdarabok is hullottak a fejemre”

„Edit, ég a lakásod!” – ezzel hívták fel rémülten március 27-én Németh Editet, az egyik miskolci tanárnőt. A Selyemréten lévő négyszintes ház IV. emeletén lévő lakásnál tűz ütött ki, ami elpusztította a nő otthonát és a tetőszerkezetet is. Most segítségre van szüksége, ugyanis egyedül képtelen lesz ebből a tragédiából talpra állni.

Miskolci tanárnő otthona égett porig

Németh Edit tanárnő éppen Marosvásárhelyen tartózkodott 39 középiskolás végzős tanulóval egy nemzetközi szakmai pályázat keretében, amelyet féléven át szervezett lelkesen a programban résztvevő kollégáival. Már a második napja volt távol, amikor az egyik zaklatott szomszédja felhívta. Közölte vele, hogy nagy a baj, ég a lakása…

Leírhatatlan érzés volt először meglátni a kiégett lakást

– kezdte a Metropolnak a tanárnő. "Amikor bementem, hirtelen a fejemtől nagyjából 50 centiméterre szakadt be a konyhaszerkezet. Cserépdarabok is hullottak a fejemre, annyi szerencsém volt, hogy csak darabok voltak, így nem tettek bennem kárt. A lakásom teljesen lakhatatlanná vált, életveszélyesnek nyilvánították."

Segítségre van szüksége a tanárnőnek, hogy újjá építhesse az életét/ Fotó: olvasói

Editnek a helyi önkormányzat kiutalt egy bérlakást és egy egyszeri segélyt, amely a szükséglakás háromhavi lakbérét fedezi. Valamint ígéretet tettek neki arra, hogy a tető nélküli lakást lefóliázzák. Ugyanis két helyiség mennyezete teljesen megsemmisült, és óriási lyuk tátong az ég felé.

30 év munkája ment füstbe néhány óra leforgása alatt. Ezt a lakást teljesen egyedül teremtettem meg, temérdek plusz munka és lemondás árán. Azonban egyedül képtelen vagyok talpra állni. Az iskolánkban is gyűjtést indítottak, amiért én nagyon hálás vagyok….

Egyelőre még nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet, de azt igen, hogy a lakás előtt lévő folyosóról indulhatott.

"Nincstelen és hajléktalan lettem egyik napról a másikra. Viszont a személyes veszteségemben erőt és felemelő érzést nyújt, hogy mennyien ajánlották fel a tárgyi, szakmai, fizikai vagy anyagi segítségüket, akár ismeretlenül is. Tényleg, nem veszett még ki az emberekből a szolidaritás, a segítségnyújtás gesztusa, amit ezúton is köszönök minden eddigi támogatómnak. Az újrakezdéshez azonban még szükségem van további adományokra, amit előre is köszönök azoknak, akik átérzik ennek a helyzetnek a súlyosságát" – zárta a tanárnő.

Editnek ITT tudsz segíteni!