Most jött: tűz ütött ki Budapest szívében, V. kerületi lakásban csaptak fel a lángok

A Papnövelde utcába rohantak a tűzoltók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.03. 14:26
tűz tűzoltók V. kerület

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy kisebb tűz volt a fővárosban egy V. kerületi lakásban, a Papnövelde utcában. A megosztott információk alapján az ingatlan egyik helységében berendezési tárgyak és összehordott szemét égett. Mint kiderült, a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, a rajok utómunkálatokat végeznek – esetleges személyi sérülésről egyelőre nincs hír.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
