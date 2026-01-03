Most jött: tűz ütött ki Budapest szívében, V. kerületi lakásban csaptak fel a lángok

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy kisebb tűz volt a fővárosban egy V. kerületi lakásban, a Papnövelde utcában. A megosztott információk alapján az ingatlan egyik helységében berendezési tárgyak és összehordott szemét égett. Mint kiderült, a fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, a rajok utómunkálatokat végeznek – esetleges személyi sérülésről egyelőre nincs hír.