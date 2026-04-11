Lázár János: Balassagyarmaton is készül a csendes többség!
„Mutassuk meg vasárnap, hogy mi, fideszesek vagyunk többen!”
Szombaton reggel a budapesti Szentháromság térről indult az a kampánybusz, amelyen Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter is helyet foglal.
Az első állomás Vác, a második Balassagyarmat volt. Lázár János most az utóbbi kapcsán egy különleges fotósorozatot mutatott a közösségi oldalán, ezen látható, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak a városban Orbán Viktorra.
Balassagyarmaton is készül a csendes többség! Mutassuk meg vasárnap, hogy mi, fideszesek vagyunk többen! Hajrá, Balla Mihály!
- üzente Lázár János.
