Lázár János: Balassagyarmaton is készül a csendes többség!

Szombaton reggel a budapesti Szentháromság térről indult az a kampánybusz, amelyen Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter is helyet foglal.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az első állomás Vác, a második Balassagyarmat volt. Lázár János most az utóbbi kapcsán egy különleges fotósorozatot mutatott a közösségi oldalán, ezen látható, hogy milyen sokan voltak kíváncsiak a városban Orbán Viktorra.

Balassagyarmaton is készül a csendes többség! Mutassuk meg vasárnap, hogy mi, fideszesek vagyunk többen! Hajrá, Balla Mihály!

- üzente Lázár János.