Orbán Viktor üzent: Hajrá, Fidesz! Hajrá, Rétvári Bence!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, szombaton reggel elindult a kampánybusz a Szentháromság térről, amelyen Orbán Viktor és Lázár János valamint a később csatlakozó Szijjártó Péter és több influenszer, műsorvezető utazik.

Az első állomás Vác volt, ahol rengetegen várták a kampánybuszt, na meg azt, hogy találkozhassanak a miniszterelnökkel. A kormányfő most egy hangulatvideót közölt a közösségi oldalán, egyúttal üzent a választóknak is.

Hajrá, Fidesz! Hajrá, Rétvári Bence! Vasárnap szavazz a Fideszre!

- írja Orbán Viktor.