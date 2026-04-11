Egymillió kézfogás napja: különleges fotókat mutatott Szijjártó Péter
Rengetegen várták a miniszterelnököt Vácon.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy szombaton reggel elindult a kampánybusz a Szentháromság térről, amelyen Orbán Viktor és Lázár János valamint a később csatlakozó Szijjártó Péter és több influenszer, műsorvezető utazik.
A kampánybusz időközben megérkezett Vácra, ahol elképesztően nagy tömeg fogadta a kormányfőt. Szijjártó Péter most egy fotósorozatot mutatott a közösségi oldalán, amelyen látszik, hogy milyen sokan várták a miniszterelnököt, de a külügyminiszterrel is rengetegen akartak szelfit készíteni.
Egymillió kézfogás - gyorsan haladunk! Vác
- olvasható Szijjártó Péter bejegyzésében.
