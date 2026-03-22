Orbán Viktor kijelentette: Hódmezővásárhelyen is győztünk!

Mint arról korábban már beszámoltunk, zsúfolásig megtelt Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti tér, ahol rengetegen voltak kíváncsiak Orbán Viktor beszédére.

A miniszterelnök az eseményt követően most egy fotóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyen megmutatta, hogy mekkora a különbség a két tábor között. A képen egyértelműen látható, hogy a Fidesz rendezvényén jóval többen voltak, mint a Tisza korábbi, ugyanabban a városban megtartott eseményén.

Hódmezővásárhelyen is győztünk! Soha ennyien nem fogtak össze a háború ellen

– közölte a kormányfő.