Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen: Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen. Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon!
Áprilisban sorsot választunk magunknak. Hiába követelőzik Brüsszel és Kijev, nem fogjuk tönkretenni Magyarországot a kedvükért! Nem engedhetjük, hogy a pénzünket Kijevbe, a fiainkat pedig Ukrajnába küldjék! Magyarországon csak a Fidesz képes kivédeni a hazánkat fenyegető veszélyeket és megvédeni az ország biztonságát! Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket áprilisban, mert csak nemzeti egységgel tudjuk kívül tartani Magyarországot háborúból! A Fidesz a biztos választás!
Orbán Viktor országjárását Hódmezővásárhelyen is hatalmas érdeklődés övezte, óriási tömeg hallgatta meg élőben a miniszterelnök beszédét. Orbán Viktor rengeteg ember előtt szólalt fel.
Orbán Viktor azzal kezdte, látja a híveiket, és látja ott hátul az ellenfeleiket is. Hozzátette, „mi vagyunk vagy háromezren, ők körülbelül százan, ez az arány a választásokra is jó lesz”. A kormányfő köszönetet mondott azért, hogy az elmúlt 36 évben Hódmezővásárhely mindig nemzeti képviselőt küldött a parlamentbe.
Egyben megkérte a helyieket, hogy április 12-én szavazzanak Czirbus Gáborra.
Orbán Viktor elmondta: március 15-én a Békemenet mindent megváltoztatott, kiderült, hogy nagyon sokan vannak. Felsorolta, hogy hol járt az elmúlt napokban az országjáráson és hozzátette: mindenhol ők vannak többen.
Begyújtottuk a rakétákat és felszántjuk egész Magyarországot!
– tette hozzá. Megjegyezte: szeretnének mindenhová eljutni és újrakötni a 2022-ben megkötött háborúellenes szövetséget. Mint mondta: nem lehet a haza jövőjét dühre és gyűlöletre építeni. A tiszásoknak is üzent, hogy ne engedjék, hogy a gyűlölet megkeményítse a szívüket.
A miniszterelnök a háborúval kapcsolatban elmondta: Magyarországot Európa legbiztonságosabb országának őrizték meg, miközben kimaradtak a háborúból, ahogyan ezt 2022-ben megígérte. Míg máshol gyárakat zárnak be, addig hazánkban teljes foglalkoztatás van, megduplázták a közvagyont, emelték az aranytartalékot. A háború árnyékában képes volt a kormány a 13. havi nyugdíjat kifizetni és elkezdték visszavezetni a 14. havit is. A fiatalok az EU-ban a legkönnyebben tudnak ma lakáshoz jutni,
a legfontosabb pedig továbbra is a család.
A családokat pedig nők tartják össze, akik világbajnok módon ma már adómentesek. Lázár János szavait idézve elmondta:
Magyarországon az apa férfi, az anya pedig adómentes!
A kormányfő a Fidesz-KDNP eredményei után Ukrajnára is rátért. Emlékeztetett: amikor Ukrajna bajban volt, rengeteg embert fogadtak be onnan, akik saját anyanyelvű iskolákba járhattak itt. Ez a Kárpátalján fordítottan nem mindenhol igaz. Ugyanakkor ez a háború két szláv nép háborúja, amihez Magyarországnak semmi köze. Nem fognak háborúba menni a magyarok és a pénzünket sem adjuk.
Az elmúlt négy év gyümölcsei azért jöhettek létre, mert nem hagytuk, hogy elvigyék a magyarok pénzét Ukrajnába!
– jelentette ki Orbán Viktor, majd a kormányfő hozzátette: Magyarországnak nem érdeke, hogy Ukrajnát beengedjék az Európai Unióba, erről szó sem lehet. Ahogyan arról sem, hogy az EU közösen vegyen fel hitelt Ukrajnának. Mint mondta:
látta a szerződést, ebben az van, hogy Ukrajnának akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha az oroszok jóvátételt fizessenek. Na addig álljanak féllábon a tiszások!
Több százmilliárd dollárt juttatnának Ukrajnába, egyben adósrabszolgává változtatnák a magyarokat.
Nem leszünk adósrabszolgák az ukránok kedvéért!
– mondta. Beszédében rátért az olajblokádra is. Emlékeztetett: felrobbantották az Északi Áramlatot. 2022-ben gázblokád alá vették hazánkat is. Ha Szijjártó Péter nem intézi el, hogy délről érkezzen orosz gáz, akkor nem lenne ma rezsicsökkentés. Egy magyar család ma 250 ezer forintot fizet egy évre a rezsiért. Lengyelországban ez 900 ezer, Csehországban 1 millió forint. A gázblokád nem jött be, most olajblokádot találtak ki az ukránok.
„Erre azért van szükségük, hogy megsegítsék a Tiszát, gazdasági zűrzavart okozzanak és a nép szembeforduljon a nemzeti kormánnyal. Brüsszel, Ukrajna és a Tisza összejátszik a magyar emberek ellen. Ezért nem lehet engedni, hogy Magyarországon ukránpárti kormány legyen!” – mondta a kormányfő.
Az iráni háborúval kapcsolatban elmondta, egy 90 milliós országról van szó, ahol már most van 4 millió afgán menekült. Ők mind Európa felé indulnak majd meg. „Ez nem egy Bud Spencer film, hogy egyesével tudjuk őket lepofozni” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, ezért is a Fidesz-KDNP a biztos választás.
Mint fogalmazott:
nem is nagyon lát más, aki meg tudná védeni Magyarországot a veszélyektől.
Beszéde végén köszönetet mondott a szavazóknak, hogy 36 éve eltűrik őt, de hozzátette: még bőségesen van töltény a tárban, készen áll a harcra és arra is, hogy megvívják a harcot a békéért és kívül tartsák Magyarországot a háborúból. Ez a világ egyik legnagyszerűbb nemzete és legszebb országa!
Orbán Viktor teljes beszédét alább tudod megtekinteni:
