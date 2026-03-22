Narancssárgába borult Hódmezővásárhely Orbán Viktor beszéde alatt

A mostani választáson sorsot választunk, ezt pedig egyre többen tudják. Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán a nagy tömegben mindenfelé ott virított a párt színe. A narancssárga pulóverek, sapkák és táblák elárasztották a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti területet.

Narancssárgába borult Hódmezővásárhely

A Fidesz színeiben pompázott az Orbán Viktort váró tömeg

A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a világ mostani helyzetében kockázatos a változásra szavazni. A megfelelő mérlegelés a biztos kéz és a tapasztalat. Kiemelte, hogy más politikus jelenleg nem képviselheti a magyarokat.

Figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen.

Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon!

A tömeget figyelve látható volt, hogy a résztvevők közül sokan nem csupán tábláikkal, hanem öltözékükkel, sőt, még fülbevalóikkal is kinyilvánították, hogy a Fideszt tartják a biztos választásnak. A összegyűltek látványa már önmagában biztató képet adott arról, hogy az emberek értik, miért éri meg a Fideszre szavazni. A tömegnek pedig még nagyobb hangsúlyt adott a párt narancssárga színe.

Egyesek a pulóvereikkel és a magasba tartott táblákkal mutatták meg a pártpreferenciájukat, mások kissé szolidabb megoldás mellett döntöttek. Így tűnhetett ki a tömegből egy narancssárga fülbevaló, ami szintén egyértelmű képet ad a hovatartozásról.

Az első sorban pedig, egyfajta emlékeztetőként, bukkant fel egy koszorú, a magyar zászló színeiben. Ez még jobban megerősíti azt, amit a miniszterelnök is hangsúlyozott: a Fidesz minden magyart képvisel, beleértve azokat is, akik nem rájuk adják a szavazatukat – írja a Ripost.