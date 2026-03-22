RETRO RÁDIÓ

Narancssárgába borult Hódmezővásárhely Orbán Viktor beszéde alatt

Hódmezővásárhelyen a miniszterelnököt fogadó tömeg nem csupán létszámában, de öltözékében is kifejezte elsöprő lelkesedését. A tömegben feltűnő pulóvereken, sapkákon, sőt, egyesek fülbevalóin is megjelent a Fidesz színe.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.22. 18:25
Módosítva: 2026.03.22. 18:48
A mostani választáson sorsot választunk, ezt pedig egyre többen tudják. Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán a nagy tömegben mindenfelé ott virított a párt színe. A narancssárga pulóverek, sapkák és táblák elárasztották a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti területet.

A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a világ mostani helyzetében kockázatos a változásra szavazni. A megfelelő mérlegelés a biztos kéz és a tapasztalat. Kiemelte, hogy más politikus jelenleg nem képviselheti a magyarokat

Figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza összejátszanak a magyar emberek ellen.

Nem szabad hagynunk, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon!

A tömeget figyelve látható volt, hogy a résztvevők közül sokan nem csupán tábláikkal, hanem öltözékükkel, sőt, még fülbevalóikkal is kinyilvánították, hogy a Fideszt tartják a biztos választásnak. A összegyűltek látványa már önmagában biztató képet adott arról, hogy az emberek értik, miért éri meg a Fideszre szavazni. A tömegnek pedig még nagyobb hangsúlyt adott a párt narancssárga színe. 

Egyesek a pulóvereikkel és a magasba tartott táblákkal mutatták meg a pártpreferenciájukat, mások kissé szolidabb megoldás mellett döntöttek. Így tűnhetett ki a tömegből egy narancssárga fülbevaló, ami szintén egyértelmű képet ad a hovatartozásról.

 

Az első sorban pedig, egyfajta emlékeztetőként, bukkant fel egy koszorú, a magyar zászló színeiben. Ez még jobban megerősíti azt, amit a miniszterelnök is hangsúlyozott: a Fidesz minden magyart képvisel, beleértve azokat is, akik nem rájuk adják a szavazatukat – írja a Ripost.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
