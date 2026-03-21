Egy rejtélyes ruházatú nő jelent meg Orbán Viktor beszéde alatt Miskolcon! Szerinted milyen üzenetet rejtett a színes felső?

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának miskolci állomásán tolongtak az emberek a Szent István téren. Az első sorban egy rejtélyes pulóver tűnt fel. Vajon mit jelenthet?

Mindamellett, hogy Miskolcon háromszor annyian voltak jelen, mint a Tisza Párt hasonló rendezvényén, a legkülönfélébb korosztályból és településekről érkeztek emberek. A tömegben a táblákon közölt üzenetek és a híres firkás pulóver mellett egy különleges felső is látható volt az első sorban - írja a Ripost.

A párthoz illő színalapon egy furcsa, nehezen kivehető minta is szerepel ezen a felsőn. Elképzelhető, hogy ez a pulóver is azt a rajzot ábrázolja, amelyet a miniszterelnök annak idején az ATV interjú alatt készített. Látszik, hogy a résztvevők a megjelenésükben is igyekeztek illően fogadni a miniszterelnököt.

Orbán Viktor borsodi látogatása során a választások tétjéről és a következő négy év munkájáról beszélt. Kiemelte, hogy Magyarországot azért nem sikerült kívül tartani az első és a második világháborún, mert az adott időpontokban nem volt meg a nemzeti egység a béke mellett.

A miniszterelnök egyúttal köszönetet mondott a legutóbbi 16 évért is. Mint mondta, hálás minden jó szóért, amit elmondtak érte ezalatt az idő alatt.

Minden nap jobban fogom végezni a munkámat. Van még töltény a táramban. Teljesen szívemmel fogom szolgálni mindannyijukat

– ígérte a kormányfő, majd arra kérte az egybegyűlteket, hogy támogassák Hollósy Andrást és Csöbör Katalint. Beszéde végén pedig arra szólította fel a tömeget, hogy újítsák meg a háborúellenes szövetséget és a Fidesszel közösen nyerjék meg az április 12-i választást.