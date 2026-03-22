Hatalmas tömeg, hazaszerető emberek – ilyen volt a hódmezővásárhelyi Békemenet

Zsúfolásig megtelt Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti tér, ahol folytatódott Orbán Viktor miniszterelnök országjárása. A hét elején indult eseménysorozatnak töretlen a népszerűsége, sőt, mindegyik rendezvényen tele voltak a terek, egy gombostűt sem lehetett leejteni.

Orbán Viktor hatalmas tömeg előtt szólalt fel Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kormányfő beszédében hangsúlyozta, áprilisban sorsot választunk magunknak. Orbán Viktor felszólalásában kiemelte, Brüsszel és Kijev hiába követelőzik, nem fogjuk tönkretenni Magyarországot a kedvükért! A miniszterelnök azt tanácsolta: Újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket áprilisban, mert csak nemzeti egységgel tudjuk kívül tartani Magyarországot a háborún! Mivel a Fidesz a biztos választás!

