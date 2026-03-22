Hódmezővásárhelyi országjárás: „Többen vagyunk, mint ők”
Hihetetlenül nagy tömeg gyűlt össze Hódmezővásárhelyen.
Zsúfolásig megtelt Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtti tér, ahol folytatódik Orbán Viktor miniszterelnök országjárása.
Takáts Tamás előadása után a Fidesz–KDNP helyi jelöltje lépett a színpadra, aki a következőket mondta:
Egy dolog biztos: többen vagyunk, mint ők
– fogalmazott Czirbus Gábor, a Fidesz–KDNP helyi jelöltje. Mint jelezte, azért küzdenek, hogy a gyermekeiknek jobb legyen, a nyugdíjasoknak kiszámítható öregkoruk legyen, és az otthonukat, a munkájukat, valamint a családjukat biztonságban tudják.
Nem szabad kockára tenni az eddig elért eredményeinket, ezért kell a biztosat választani a káosz helyett
– tette hozzá.
