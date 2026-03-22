Hódmezővásárhelyi békemenet: itt követheted élőben a rendezvényt

Orbán Viktor országjárása a hétvégén is folytatódik, a szombati, miskolci esemény után Hódmezővásárhely lesz a következő állomás. A rendezvényre a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt kerül sor, ahol az utóbbi napokhoz hasonlóan várhatóan most is rengetegen lesznek.

Orbán Viktor országjárása Hódmezővásárhelyen folytatódik Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ugyan a Metropol is részletesen beszámol majd Orbán Viktor országjárásának hódmezővásárhelyi pillanatairól, azt élőben, online is követheted! Ezen a héten ez lesz a miniszterelnök országjárásának utolsó helyszíne, ám jövő héten sem lesz megállás, mutatjuk a helyszíneket, ahová a kormányfő ellátogat:

Március 23. Kecskemét - 19:00 óra

Március 24. Nagykanizsa - 18:00 óra

Március 25. Esztergom - 18:00 óra

Március 26. Törökszentmiklós - 18:00 óra

Március 27. Veszprém - 16:00 óra, Győr - 18:00 óra

Március 28. Pécel - 16:00 óra

Március 29. Békéscsaba - 16:00 óra

A miniszterelnök országjárása alább követhető élőben: