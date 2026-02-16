Szatmáry Kristóf a Fidesz jelöltje a 14. budapesti választókerületben nyugodt és kiszámítható fejlődést ígér
Sorozatunkban a Fidesz–KDNP 2026-os országgyűlési választásra készülő 16 budapesti egyéni képviselőjelöltjét mutatjuk be. Szatmáry Kristófot ismerhetik meg ezúttal.
A budapesti jelöltállító gyűlését a Fidesz–KDNP januárban tartotta meg, ahol hivatalosan is bemutatták mind a 16 fővárosi egyéni képviselőjelöltet, és útjukra indították őket a 2026-os országgyűlési választásra. Most Szatmáry Kristófot mutatjuk be a jelöltek közül.
Ebben a sorozatban egyenként mutatjuk be a budapesti jelölteket, hogy a választók jobban megismerhessék őket, gondolkodásukat és céljaikat.
Szatmáry Kristóf születése óta a választókerületben él, jól ismeri a terepet. Azért szeretne Fidesz győzelmet, mert úgy gondolja, ha a Tisza párt hatalomra kerülne, az mindenkinek rosszabb lenne.
Miért vállalta a jelöltséget?
Mert fontos, hogy a hazánk érdekében a Fidesz nyerjen, hogy előre menjünk, és folytatódhasson a nyugodt, kiszámítható, folyamatos fejlődés. Ellenkező esetben hátra megyünk, a Gyurcsány-korszakba, a megszorításokhoz. Ha a magát jobboldali hazudó baloldal győz, káosz, kapkodás és stagnálás vár Kertváros és Magyarország polgáraira. A fejlődésre, arra, hogy előre menjünk, a Fidesz vezette a kormány a biztosíték. Helyi szinten pedig az az együttműködés, az a közös munka, amit a fideszes Kovács Péter polgármesterrel másfél évtizede képviselünk és végzünk. Hazánk sorsa, jövője a tét a nem olyan sokára sorra kerülő választáson. Helyi és országos szinten egyaránt.
A XVI. kerület pontosan megmutatja, mit veszítenénk el, ha a Tisza Párt jelöltje nyerne. Nem lenne Sashalmi sétány, Reformátorok tere és Havashalom park. Nem újult volna meg a Sashalmi Piac, a Cinkotai Egészségház, a Táncsics Mihály Gimnázium vagy a Szent-Györgyi iskola. Nem épült volna meg a Huncutka Óvoda, a Kertvárosi Tanyaudvar, a Hermina szabadidő park vagy a Naplás-tavi kilátó. És – hogy egy időszerű példát hozzak - nem épült volna meg a nemrég átadott az Idősek Otthona sem. A Tisza Párt hagymázas ideológusai ugyanúgy járnának el a kerületekkel, mint a 13. havi nyugdíjjal: volt, nincs. Ha a hatalom közelébe kerülnének, eltűnnének a helyi programok, a faültetések, az iskolai kétmenüs menzák, a külön busz az időseknek. Eltűnne mindaz, amitől a Kertváros valóban otthon. De hogy még egy konkrétumot is mondjak: elég csak az utakat megnézni. A kerületi fenntartású utcák járhatók, tiszták, karbantartottak, az úthálózatot folyamatosan fejlesztjük, a fővárosi úthálózat viszont nagyon sok helyen romokban van. Pont ez történne minden más területen is, ha nyerne a tiszás jelölt. Ahogy a Tisza Párt jelöltjének győzelme káros a Kertvárosra nézve, úgy az országra nézve is káros, mi több, nagyon veszélyesek a – részleteiben egyáltalán nem átgondolt vagy kimunkált - elképzeléseik az országra nézve. Amelyek nem is annyira tőlük származnak, hanem a Brüsszelben vagy a nemzetközi pénzvilágban megfogalmazott elvárásokra reflektálnak. Hiszen azt várják tőlük, hogy eltöröljék a bankadót és a multikat sújtó extraprofitadót, a kieső pénzt pedig megszorításokból pótolják A Tisza Párt tervei szerint csökkentenék a magyar vállalkozások támogatását, elvetnék a 14. havi nyugdíjat, korlátoznák vagy megszüntetnék a 13. havit, és megszüntetnék az anyák SZJA-mentességét. Biztos nem olvasták sokan, de a Bloombergnek adott interjúban Kármán András, a Tisza Párt gazdasági szakértője maga mondta el, hogy programjuk célja a különadók, köztük a bankadó és a szektorális adók kivezetése – vagyis újra a multik és a bankok járnának jól, nem a magyar polgárok. Ezzel szemben a kormány továbbra is igazságos közteherviselésben hisz, amelynek része, hogy az óriásprofitot termelő nagyvállalatoknak, bankoknak és energiacégeknek is hozzá kell járulniuk a közös teherviseléshez. Végezetül, amihez viszont – szemben a tiszás elképzelésekkel - senkinek nem szabad hozzájárulnia, az Ukrajna uniós tagsága. Hiszen Ukrajnával együtt a háborút is felvennénk az Európai Unióba, a magyarok pénzével pedig a korrupt kijevi rezsim zsebét tömnénk tele. Ennyi talán elég annak megindoklásához, miért vállaltam Orbán Viktor pártelnök felkérésére a jelöltséget. Ahogy a miniszterelnök mondta: a kommunisták mindig kifogynak mások pénzéből, és miután kifogytak a mások pénzéből, újabb adókat kell kivetniük. Ezt meg kell akadályoznunk.
Ott él-e vagy élt-e a választókerületében, milyen kötődése van a helyhez?
Egész életemet a választókerületünkben töltöttem. Családom generációk óta itt él. Kertvárosban alapítottam családot, ma is ott neveljük négy gyermekünket. Engem minden ideköt, ezért is érzem feladatomnak, hogy közösségünk ügyeiben részt vállaljak. Büszke vagyok rá, hogy 2002 és 2011 között önkormányzati képviselőként, tanácsnokként és a kerületfejlesztés legfőbb szorgalmazójaként szolgálhattam az ittenieket. 2006 óta tagja vagyok az Országgyűlésnek, 2014 óta a választókerület egyéni képviselőjeként. Nyolc évig vezettem a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát egy olyan időszakban, amikor a legnagyobb szükség volt a hazai kis- és középvállalkozások érdekképviseletére, valamint a patrióta gazdaságpolitika kiépítésére. 2011 és 2014 között a Gazdasági Minisztérium államtitkáraként részese lehettem jó néhány olyan pozitív döntés meghozatalának, amelyek a mai napig megalapozzák Magyarország gazdasági sikereit.
Mi a véleménye a választókerület mostani vezetéséről?
Tavaly a fideszes Kovács Pétert ismét nagy fölénnyel választották a kertvárosiak polgármesternek, és 11 fideszes képviselőt küldtek a 17 tagú testületbe. Eddig is ezzel a politikai hátországgal tudtuk megőrizni a XVI. kerületben azt a nyugodt, kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődést, amiért rengeteget dolgoztunk, a jövőben is velük fogjuk. Arra, hogy előre menjünk, a kormány a biztosíték. Helyi szinten pedig az az együttműködés, az a közös munka, amit polgármester úrral több, mint egy évtizede képviselünk és végzünk. Aminek köszönhetően Kertváros a felmérések és a statisztikák szerint Budapest legélhetőbb és legbiztonságosabb városrésze.
Mi az a probléma, problémák, amik meghatározzák a választókerület mindennapjait?
Mindenekelőtt az, hogy legyen metró a XVI. kerületben, vagyis hozzuk tető alá a HÉV és a 2-es metró összekötésének projektjét. De fontos a Kertváros földúthálózatnak teljes felszámolása, a Külső Körvasút fejlesztése. A sor természetesen hosszan folytatható.
Mi lenne az első dolog, amit csinálna megválasztása esetén? Illetve milyen hosszú távú tervei vannak?
Nem akarom megkerülni a kérdést, de hadd mondjam el: a rendszerváltás óta az önkormányzat történetének legnagyobb beruházása a nemrég átadott Kertvárosi Idősek Otthona a Csobaj-tó szomszédságában. Azt hiszem, semmi sem mutatja meg jobban, hogy ez a gondoskodásról szól, nem a Tisza Párt által belengetett központosításról. Ha nem lenne kerület, az Idősek Otthona csak egy sor lenne egy fővárosi, egyszer majd megvalósuló költségvetési soron – vagy még annyi sem. A politika: munka. Sok munka. Tervezés, viták, megvalósítás. Megismétlem: folytatnunk kell a XVI. kerületben azt a nyugodt, kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődést, amiért rengeteget dolgoztunk, a jövőben is velük fogjuk. Legyen szó az útfejlesztésről, a metró és a HÉV összekötéséről vagy a kerületben lévő nyári táborok fejlesztéséről.
A Fidesz vezetése szerint minden szavazat számít, különösen Budapesten: a párt célja, hogy a fővárosban is megerősítse pozícióit, és innen is biztosítsa az országos győzelmet.
