Szatmáry Kristóf a Fidesz jelöltje a 14. budapesti választókerületben nyugodt és kiszámítható fejlődést ígér

Mert fontos, hogy a hazánk érdekében a Fidesz nyerjen, hogy előre menjünk, és folytatódhasson a nyugodt, kiszámítható, folyamatos fejlődés. Ellenkező esetben hátra megyünk, a Gyurcsány-korszakba, a megszorításokhoz. Ha a magát jobboldali hazudó baloldal győz, káosz, kapkodás és stagnálás vár Kertváros és Magyarország polgáraira. A fejlődésre, arra, hogy előre menjünk, a Fidesz vezette a kormány a biztosíték. Helyi szinten pedig az az együttműködés, az a közös munka, amit a fideszes Kovács Péter polgármesterrel másfél évtizede képviselünk és végzünk. Hazánk sorsa, jövője a tét a nem olyan sokára sorra kerülő választáson. Helyi és országos szinten egyaránt.

A XVI. kerület pontosan megmutatja, mit veszítenénk el, ha a Tisza Párt jelöltje nyerne. Nem lenne Sashalmi sétány, Reformátorok tere és Havashalom park. Nem újult volna meg a Sashalmi Piac, a Cinkotai Egészségház, a Táncsics Mihály Gimnázium vagy a Szent-Györgyi iskola. Nem épült volna meg a Huncutka Óvoda, a Kertvárosi Tanyaudvar, a Hermina szabadidő park vagy a Naplás-tavi kilátó. És – hogy egy időszerű példát hozzak - nem épült volna meg a nemrég átadott az Idősek Otthona sem. A Tisza Párt hagymázas ideológusai ugyanúgy járnának el a kerületekkel, mint a 13. havi nyugdíjjal: volt, nincs. Ha a hatalom közelébe kerülnének, eltűnnének a helyi programok, a faültetések, az iskolai kétmenüs menzák, a külön busz az időseknek. Eltűnne mindaz, amitől a Kertváros valóban otthon. De hogy még egy konkrétumot is mondjak: elég csak az utakat megnézni. A kerületi fenntartású utcák járhatók, tiszták, karbantartottak, az úthálózatot folyamatosan fejlesztjük, a fővárosi úthálózat viszont nagyon sok helyen romokban van. Pont ez történne minden más területen is, ha nyerne a tiszás jelölt. Ahogy a Tisza Párt jelöltjének győzelme káros a Kertvárosra nézve, úgy az országra nézve is káros, mi több, nagyon veszélyesek a – részleteiben egyáltalán nem átgondolt vagy kimunkált - elképzeléseik az országra nézve. Amelyek nem is annyira tőlük származnak, hanem a Brüsszelben vagy a nemzetközi pénzvilágban megfogalmazott elvárásokra reflektálnak. Hiszen azt várják tőlük, hogy eltöröljék a bankadót és a multikat sújtó extraprofitadót, a kieső pénzt pedig megszorításokból pótolják A Tisza Párt tervei szerint csökkentenék a magyar vállalkozások támogatását, elvetnék a 14. havi nyugdíjat, korlátoznák vagy megszüntetnék a 13. havit, és megszüntetnék az anyák SZJA-mentességét. Biztos nem olvasták sokan, de a Bloombergnek adott interjúban Kármán András, a Tisza Párt gazdasági szakértője maga mondta el, hogy programjuk célja a különadók, köztük a bankadó és a szektorális adók kivezetése – vagyis újra a multik és a bankok járnának jól, nem a magyar polgárok. Ezzel szemben a kormány továbbra is igazságos közteherviselésben hisz, amelynek része, hogy az óriásprofitot termelő nagyvállalatoknak, bankoknak és energiacégeknek is hozzá kell járulniuk a közös teherviseléshez. Végezetül, amihez viszont – szemben a tiszás elképzelésekkel - senkinek nem szabad hozzájárulnia, az Ukrajna uniós tagsága. Hiszen Ukrajnával együtt a háborút is felvennénk az Európai Unióba, a magyarok pénzével pedig a korrupt kijevi rezsim zsebét tömnénk tele. Ennyi talán elég annak megindoklásához, miért vállaltam Orbán Viktor pártelnök felkérésére a jelöltséget. Ahogy a miniszterelnök mondta: a kommunisták mindig kifogynak mások pénzéből, és miután kifogytak a mások pénzéből, újabb adókat kell kivetniük. Ezt meg kell akadályoznunk.