Dalszöveget idézett Orbán Viktor
Nem akárki nyitotta meg a hatvani Háborúellenes Gyűlést!
Hatalmas siker volt a hatvani Háborúellenes Gyűlés, nem csoda, hogy Orbán Viktor egy nappal később is az eseményt megnyitó Hevesi Tamás slágerének szövegét idézte a Facebook-oldalán.
Ezt egy életen át kell játszani,
amíg feszül a húr.
Ezt egy életen át kell játszani,
és még azon is túl.
– írta a miniszterelnök a közösségi oldalán.
