Orbán Balázs: „Borsot törünk Magyar Péter orra alá”

Magyar Péternek nem sikerül elhallgatni az adóemelési terveit. Orbán Balázs is kiállt a Bors mellett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 11:27
orbán balázs bors szegeden

Magyar Péter nekiment a Borsnak, miután különszámban pro és kontra érvekkel megjelentették a programját. Nem szeretné, ha minél többen tudnák meg, mennyire meg akarja sarcolni a magyarokat, ha megnyeri a választást. Orbán Balázs is kiállt a Bors mellett.

orbán balázs
Orbán Balázs a Bors különszámával

A lap mellé állt azonban a Háborúellenes Gyűlés - Szegeden ugyanis a jelenlévőknek a különszámot osztják és több prominens személy is támogatásáról biztosította a Borsot.

Deutsch Tamás és Bohár Dániel mellett Orbán Balázs is a Borssal fotózkodott. 

Borsot törünk Magyar Péter orra alá: mindenkinek joga van megtudni a Tisza adóemelési terveit! 

- írta a posztjában.

Íme Orbán Balázs posztja


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
