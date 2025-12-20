RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: A Bors különszámát osztják!

Bár Magyar Péter be akarja tiltatni a Borsot. A sajtószabadság mellett kiáll a Háborúellenes Gyűlés is!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 11:02
tisza párt háborúellenes gyűlés magyar péter

December 20-án szegeden tartanak Háborúellenes Gyűlést. Magyar Péter  újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen. Egy eljárási hibáktól hemzsegő eljárásban, melyben a bíró TISZA párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pro és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

Háborúellenes Gyűlés
A Bors különszámát osztják a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: -

A TISZA Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Nem riad vissza attól sem, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb értékét, a sajtószabadságot eltiporja.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fotó: -

A Bors kiáll a sajtószabadság mellett és megosztotta a teljes különszámot. A Bors mellé állt a Háborúellenes Gyűlés is, ahol a különszámot osztják a jelenlévőknek. Sőt, már politikusok és politikai elemzők is a lappal fotózkodnak!

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fotó: -

Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu