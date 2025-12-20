- Sztárok a tömegben: ismert arcok a szegedi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
Háborúellenes Gyűlés: A Bors különszámát osztják!
Bár Magyar Péter be akarja tiltatni a Borsot. A sajtószabadság mellett kiáll a Háborúellenes Gyűlés is!
December 20-án szegeden tartanak Háborúellenes Gyűlést. Magyar Péter újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen. Egy eljárási hibáktól hemzsegő eljárásban, melyben a bíró TISZA párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pro és kontra érveket felsorakoztató különszámát.
A TISZA Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Nem riad vissza attól sem, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb értékét, a sajtószabadságot eltiporja.
A Bors kiáll a sajtószabadság mellett és megosztotta a teljes különszámot. A Bors mellé állt a Háborúellenes Gyűlés is, ahol a különszámot osztják a jelenlévőknek. Sőt, már politikusok és politikai elemzők is a lappal fotózkodnak!
Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést
- Sztárok a tömegben: ismert arcok a szegedi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
- A Háborúellenes Gyűlésen a honvédelmi miniszter világosan beszélt
- Orbán Balázs: „Borsot törünk Magyar Péter orra alá”
- Tóth Gabi megjelent a Háborúellenes Gyűlésen, különleges pólót választott! - Fotó
