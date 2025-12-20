Háborúellenes Gyűlés: A Bors különszámát osztják!

December 20-án szegeden tartanak Háborúellenes Gyűlést. Magyar Péter újabb példátlan támadást intézett a szólás- és sajtószabadság ellen. Egy eljárási hibáktól hemzsegő eljárásban, melyben a bíró TISZA párthoz való kapcsolódása is felmerült, kezdeményezte, hogy tiltsák be a Bors Tisza-adóról szóló, pro és kontra érveket felsorakoztató különszámát.

A TISZA Párt visszaélésszerűen alkalmaz minden lehetséges jogi eszközt annak érdekében, hogy kiszivárgott szándékait leplezze. Nem riad vissza attól sem, hogy a rendszerváltás egyik legfontosabb értékét, a sajtószabadságot eltiporja.

A Bors kiáll a sajtószabadság mellett és megosztotta a teljes különszámot. A Bors mellé állt a Háborúellenes Gyűlés is, ahol a különszámot osztják a jelenlévőknek. Sőt, már politikusok és politikai elemzők is a lappal fotózkodnak!

Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést