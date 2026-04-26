Sírva fakadt az Exatlon sztárja, Szandi férje egy új szerelemmel tért haza Amerikából

A magyar celebvilág ezen a héten sem okozott csalódást: volt itt érzelmi összeomlás a kamerák előtt az Exatlon műsorában, titkos szerelemnek hitt vásárlás és egy olyan retro fotó, amitől még a legvérmesebb rajongóknak is leesett az álla. Összegyűjtöttük azt az öt cikket, amely az elmúlt hét napban mindenki beszélt a kávészünetekben. Lássuk a Metropol heti toplistáját, ahol a sport, a zene és a szexi stílus kéz a kézben jár!

Az Exatlon csillaga mélypontjairól vallott

(Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Brutális érzelmi mélypont az Exatlon pályáján

A TV2 sikerműsorának nézői döbbenten figyelték, ahogy Karvalics Eszter, az Exatlon Hungary egyik legstabilabbnak hitt versenyzője teljesen megtörik. A 24 éves sportoló, aki a civil életben pszichológusként dolgozik, a Dominikai Köztársaság elszigeteltségében vallott őszintén a démonairól.

„Nem vagyok valami jól... Baromira honvágyam van, kezdek fáradni testileg-lelkileg” – ismerte be zokogva a fiatal tehetség. Eszter elmondta, hogy bár mindenki erősnek ismeri, a párja és az érzelmi háló hiánya miatt mostanra elérte a teljesítőképessége határát. A nézőket mélyen megérintette ez a fajta emberi sebezhetőség, ami rávilágított: a fizikai erő nem minden a győzelemhez.

Szandi férje és az amerikai „új szerelem”

Hatalmasat ment a héten Szandi és Bogdán Csaba amerikai útja is. A házaspár Los Angelesbe utazott, hogy meglátogassák lányukat, Blankát, ám Csaba nem üres kézzel, és nem is egyedül tért haza. A zenész ugyanis „beleszeretett” egy újabb hangszerbe: egy gyönyörű Gretsch gitárral bővítette az immár 20 darabos gyűjteményét. Bár a cím elsőre félreérthető volt, Szandinak nincs oka az aggodalomra, férje hűsége töretlen – kivéve, ha egy hangszerről van szó.

Szandi lánya Blanka miatt utazott Amerikába a férjével

(Fotó: Mediaworks archív)

Schumacher Vanda elfelejtett melltartót venni

A csinos műsorvezető, Schumacher Vanda ismét bebizonyította, hogy imádja a szabadságot. Hawaii-i nyaralásáról sorra posztolja a látványos képeket: hol bikiniben mutatja meg nádszálvékony alakját, hol teknősökkel úszik. Azonban az a fotó vitte el a pálmát, amelyen egy rendkívül elegáns, de lenge ruhában pózol, ami alá – a látvány kedvéért – elfelejtett melltartót felvenni. A rajongók nem győzték dicsérni a bátorságát és a vonalait.