Felismerhetetlen új fotóján az Irigy Hónaljmirigy énekese

Az Ázsia Expressz 2026 szereplőknek kifejezetten szélsőséges körülmények között kell helytállnia, hiszen idén Dél-Amerikáig utaztak, hogy bizonyítsák rátermettségüket. Hogy miként abszolválták a feladatokat a hidegben, extrém UV-sugárzás közben, egyelőre nem tudni, Ördög Nóra azonban már most nagyon sok kulisszatitkot osztott meg saját oldalán, amely felvételeken jól látszik, hogy az eddigi megszokottól eltérően ezúttal nem a kígyók, gekkók, pókok, majmok, vagy tűzvész okoz majd problémát, hanem egészen más. Mindeközben a versenyzők telefonjaikat is elvették, ahogy minden évben, így közösségi oldalaikat másra bízták.

Sipos Tomi az Ázsia Expressz 2026-os évadában bizonyítja rátermettségét, közben nem hagyta magára követőit sem (Fotó: TV2)

Ázsia Expressz 2026: Sipos Tomi váratlan meglepetéssel rukkolt elő

Az Irigy Hónaljmirigy énekese a minap meglepő fotóval döbbentette meg követőit: úgy tűnik, hogy nem akarja őket tartalom nélkül hagyni, így egy több évtizeddel korábbi fényképet osztott meg magáról Instagram-oldalán. A fotón még hosszú haja volt, borostája sehol, így bátran kijelenthető, hogy szinte felismerhetetlen. Az énekes gyakorlatilag fiatal felnőtt kora óta, több mint 35 éve a zenekar tagja, így valószínűleg, akik már az elejétől kezdve követik a pályafutását, felismerik őt így is.

Szinte semmit sem változtam, ugye? Na jó, talán a frizura meg a rucik mások egy picit…

– írta viccesen a kép mellé, amit Sipos Tomi oldalán lehet megnézni.

Az Ázsiás kalandot Papp Ferenc oldalán vállalta be, kíváncsian várjuk, hogyan teljesítettek (Fotó: Tv2)

Fiatalság ide vagy oda, Tomiék bevállalták a kalandot

Sipos Tomi Irigy Hónaljmirigyes karrierje után egy ideje már szóló karrierbe kezdett, 2013 óta a Sing Sing zenekar énekese is. Mostani, Ázsia Expresszes vállalása kapcsán korábban a Borsnak elmondta: vonzó ajánlatnak tűnt számára, hogy olyan szemszögből láthatja Dél-Amerikát, amilyenből egy hétköznapi turista nem, vagy csak nagyon ritkán.