Felismerhetetlen új fotóján az Irigy Hónaljmirigy énekese
Sipos Tomi alaposan meglepte követőit. Míg köztudott, hogy jelenleg az Ázsia Expressz 2026-os évadának egyik szereplőjeként próbál helytállni, addig közösségi oldalán meghökkentő fotóval jelentkezett.
Az Ázsia Expressz 2026 szereplőknek kifejezetten szélsőséges körülmények között kell helytállnia, hiszen idén Dél-Amerikáig utaztak, hogy bizonyítsák rátermettségüket. Hogy miként abszolválták a feladatokat a hidegben, extrém UV-sugárzás közben, egyelőre nem tudni, Ördög Nóra azonban már most nagyon sok kulisszatitkot osztott meg saját oldalán, amely felvételeken jól látszik, hogy az eddigi megszokottól eltérően ezúttal nem a kígyók, gekkók, pókok, majmok, vagy tűzvész okoz majd problémát, hanem egészen más. Mindeközben a versenyzők telefonjaikat is elvették, ahogy minden évben, így közösségi oldalaikat másra bízták.
Ázsia Expressz 2026: Sipos Tomi váratlan meglepetéssel rukkolt elő
Az Irigy Hónaljmirigy énekese a minap meglepő fotóval döbbentette meg követőit: úgy tűnik, hogy nem akarja őket tartalom nélkül hagyni, így egy több évtizeddel korábbi fényképet osztott meg magáról Instagram-oldalán. A fotón még hosszú haja volt, borostája sehol, így bátran kijelenthető, hogy szinte felismerhetetlen. Az énekes gyakorlatilag fiatal felnőtt kora óta, több mint 35 éve a zenekar tagja, így valószínűleg, akik már az elejétől kezdve követik a pályafutását, felismerik őt így is.
Szinte semmit sem változtam, ugye? Na jó, talán a frizura meg a rucik mások egy picit…
– írta viccesen a kép mellé, amit Sipos Tomi oldalán lehet megnézni.
Fiatalság ide vagy oda, Tomiék bevállalták a kalandot
Sipos Tomi Irigy Hónaljmirigyes karrierje után egy ideje már szóló karrierbe kezdett, 2013 óta a Sing Sing zenekar énekese is. Mostani, Ázsia Expresszes vállalása kapcsán korábban a Borsnak elmondta: vonzó ajánlatnak tűnt számára, hogy olyan szemszögből láthatja Dél-Amerikát, amilyenből egy hétköznapi turista nem, vagy csak nagyon ritkán.
Kár lenne letagadni, hogy mi már a picit korosabb generációhoz tartozunk Feri barátommal. Ugyanakkor csak a fizimiskánk változott az utóbbi évtizedekben, de a kalandvágyunk nem. Bejártuk már együtt a világ egy jó nagy szeletét. Hogy őszinte legyek, nem is igazán tudnék elképzelni jobb társat nála ahhoz, ami ránk várhat az Ázsia Expresszben.
Teltházas MVM Dome után Ázsia
Az IHM egyébként nem sokkal az Ázsia Expressz forgatása előtt teltházas koncertet adott a zenekar 35. születésnapja alkalmából, amelyről Tomi megható őszinteséggel mesélt: meglepte, hogy már jóval az esemény előtt nem lehetett rá jegyet kapni, ugyanakkor ez egy terhet is rátett a vállára, mint mondta, meglehetősen izgulós típus, még ennyi év után is.
Hetekkel előtte észrevettem, hogy alig alszom, mert valószínűleg ez már pörgetett belülről, ráadásul rengeteg feladat volt még hátra. Hála Istennek végül minden jól összeállt, a vizuális tartalmakkal együtt, amelyekért én feleltem. A ledfalakra szánt anyagokat időben el kellett készíteni, és a végén kicsit szorított az idő, de pár nappal a koncert előtt minden a helyére került, így ebből a szempontból megnyugodtam.
