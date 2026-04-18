Papa luka, lámakaki – Ördög Nóra elképesztő videója mindent visz

Elképesztő helyszíneken és körülmények között készül az Ázsia Expressz 2026-os évada. A TV2 sikerműsorát idén is Ördög Nóra vezeti, a tévés pedig jó szokásához híven vlogot, azaz videónaplót készít és oszt meg közösségi oldalain a forgatás kulisszáiról. Ezúttal

Ördög Nóra bakancslistás helyre jutott Bolíviában (Fotó: Szabolcs László)

Az Uyuni sósivatag abszolút bakancslistás hely... Óriási élmény volt itt forgatni

– írta Ördög Nóra, s miközben a videójából számos érdekességet megtudunk a Balatonnál 17,5-ször nagyobb sósivatagról, azért sok minden máson is megakad az ember szeme.

Papa luka érdekes lehet számodra?

– kérdezi Nóri kolléganője a magyar fülnek szokatlan hangzású helyi chips-márkáról az operatőrt, Görcsit, aki azonnal lecsapja a magas labdát.

Az ember azt gondolná, hogy kis kavicsokon sétálgatunk, de ez itt mind-mind lámakaki

– mondja egy másik helyszínen Ördög Nóri, és meg is mutatja, hogy miről beszél.