Papa luka, lámakaki – Ördög Nóra elképesztő videója mindent visz
így készül az Ázsia Expressz Bolíviában. Ördög Nóra videónaplója a versenyt nem mutathatja, de minden mást igen!
Elképesztő helyszíneken és körülmények között készül az Ázsia Expressz 2026-os évada. A TV2 sikerműsorát idén is Ördög Nóra vezeti, a tévés pedig jó szokásához híven vlogot, azaz videónaplót készít és oszt meg közösségi oldalain a forgatás kulisszáiról. Ezúttal
Ördög Nóra bakancslistás helyre jutott Bolíviában
Az Uyuni sósivatag abszolút bakancslistás hely... Óriási élmény volt itt forgatni
– írta Ördög Nóra, s miközben a videójából számos érdekességet megtudunk a Balatonnál 17,5-ször nagyobb sósivatagról, azért sok minden máson is megakad az ember szeme.
Papa luka érdekes lehet számodra?
– kérdezi Nóri kolléganője a magyar fülnek szokatlan hangzású helyi chips-márkáról az operatőrt, Görcsit, aki azonnal lecsapja a magas labdát.
Az ember azt gondolná, hogy kis kavicsokon sétálgatunk, de ez itt mind-mind lámakaki
– mondja egy másik helyszínen Ördög Nóri, és meg is mutatja, hogy miről beszél.
