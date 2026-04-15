Dávid Petra: Nem a csillogás miatt szerettem bele

A Házasság első látásra sztárja már megszokhatta a megmérettetéseket, így nem is olyan meglepő, hogy igent mondott és szerepelni fog az Ázsia Expressz vadiúj évadában. Dávid Petra már a versenyzés nagymestere, nem kevés munkájába került, hogy odáig jusson, ahol ma van.

Dávid Petra kitartásával tart ott, ahol ma van

Dávid Petrának nem csak a csillogás számít

Szinte meg sem áll Dávid Petra a mindennapok sűrűjében, mindig talál egy újabb feladatot, kihívást, amit teljesíthet. A Házasság első látásra sztárja szeret játszani a tűzzel, a műsorban összeházasodott Kabai Andrissal, akivel most az Ázsia Expressz alatt viszontláthatják majd egymást.

A fitneszedző nap, mint nap tesz valamit önmagáért, így csöppent bele a fitneszversenyek világába is, melyet életmódváltásával tökéletesen tudott teljesíteni. Hihetetlen kitartása külsején is meglátszik, bomba alakja van, a csillogás szinte mindenhová követi őt. Ő ezt jutalomnak veszi kemény munkájáért.

Nem a csillogás miatt szerettem bele ebbe a világba.

Hanem azért, mert megtanított kitartani akkor is, amikor nehéz.

A színpad csak a jutalom.

A munka… az minden nap történik

- vallotta be.