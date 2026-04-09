„Egyszerre izgatott vagyok… és kicsit félek is” – Igent mondott a Házasság első látásra sztárja

Újra közös műsorban a TV2 sikerrealityjének egykori párja. A Házasság első látásra című műsor 2024 tavaszán sugárzott szériájában mondta ki a boldogító igent Dávid Petra és Kabai Andris. Bár a kapcsolatuk finoman szólva is viharosra sikerült, még a kihívás vége előtt a válás mellett döntöttek, azóta a köztük lévő feszültség többé-kevésbé elsimult. Most viszont szó szerint szemben álló felek lesznek az Ázsia Expressz 7. évadában, ahol Andris szerelmével, Deák Rebekával, míg Petra barátnőjével, Kiara Lorddal alkot párt a Bolíviában készülő megmérettetésen.

Hamar kiderült a Házasság első látásra nézői számára: Dávid Petra és Kabai Andris nem illik össze (Fotó: tv2)

A Házasság első látásra sztárja igent mondott az Ázsia Expressz szerkesztőinek meghívására

A TV2 sztárja a Házasság első látásra és a Farm VIP után újabb sikerműsor szerkesztőinek meghívására is igent mondott. Dávid Petra friss Instagram-bejegyzésében árulta el, a mostani felkéréssel egy több éves vágya vált valóra.

Úgy tűnik… most már tényleg hamarosan kezdetét veszi az Ázsia Expressz. Fura ezt kimondani. Mert ez nem egy hirtelen jött lehetőség… hanem egy több éves vágy. Sokszor elképzeltem, milyen lenne ott lenni! Milyen lenne kilépni a komfortzónából, elveszíteni a kontrollt, és csak menni előre… bármi történik! Most pedig itt van. És egyszerre izgatott vagyok… és kicsit félek is. De pontosan ezért akartam ezt ennyire. Szurkoljatok nekem! És igen… még az is, aki nem kedvel! Mert ez most tényleg nagy dolog nekem!

– írta Petra, aki friss fotókat is posztolt La Pazból. A képek láttán bomba formában vág neki a kihívásnak.