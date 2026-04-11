Néma csend, majd üdvrivalgás: ők lettek A Nagy Duett idei győztesei!
Méltó helyre került a trófea! Ma este eldőlt, kik nyerték az idei Nagy Duettet.
Ma este a döntőhöz érkezett A Nagy Duett. Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lengyel Johanna és ifjabb Schobert Norbi, Vastag Csaba és Domján Evelin, illetve a kiesés után visszatérő Tolvai Reni és Lakatos Laci keményen küzdött, ám végül csak az egyik páros vihette haza a trófeát.
Az első körös szavazás végén Tolvai Reni és Lakatos Laci, valamint Gesztesi Panka és Kovács Áron búcsúzott.
Ezt követően egy nullázás után vette kezdetét egy újabb szavazás, melynek során ifjabb Schobert Norbi és Lengyel Johanna, valamint Vastag Csaba és Domján Evelin közt dönthettek a nézők .
A Nagy Duett nyolcadik évadának győztese végül ifjabb Schobert Norbi és Lengyel Johanna lettek.
