Néma csend, majd üdvrivalgás: ők lettek A Nagy Duett idei győztesei!

Ma este a döntőhöz érkezett A Nagy Duett. Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lengyel Johanna és ifjabb Schobert Norbi, Vastag Csaba és Domján Evelin, illetve a kiesés után visszatérő Tolvai Reni és Lakatos Laci keményen küzdött, ám végül csak az egyik páros vihette haza a trófeát.

Négy páros csapott össze A Nagy Duett döntőjében / Fotó: Tumbász Hédi

Az első körös szavazás végén Tolvai Reni és Lakatos Laci, valamint Gesztesi Panka és Kovács Áron búcsúzott.

Ezt követően egy nullázás után vette kezdetét egy újabb szavazás, melynek során ifjabb Schobert Norbi és Lengyel Johanna, valamint Vastag Csaba és Domján Evelin közt dönthettek a nézők .

A végén két páros közül választhattak a nézők / Fotó: Tumbász Hédi

A Nagy Duett nyolcadik évadának győztese végül ifjabb Schobert Norbi és Lengyel Johanna lettek.