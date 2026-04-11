A Nagy Duett: máris búcsúzott két páros
Már tényleg nem babra megy a játék!
Az első körös szavazás végén két páros búcsúzott A Nagy Duett döntőjében: a ma este már csakis a közönség dönt, a zsűri immár senkit sem tud megmenteni.
A szavazást követően kiderült, hogy Lengyel Johanna és Schobert Norbert Jr., valamint Vastag Csaba és Domján Evelin jutott tovább. Búcsúzott tehát Tolvai Reni és Lakatos Laci, valamint Gesztesi Panka és Kovács Áron.
