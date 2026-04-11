Mindenki állva tapsolt: Lengyel Johanna és Schobert Norbert Jr. tarolt A Nagy Duettben
Méltó produkcióval búcsúztak! A páros elérte, hogy mindenki szeme könnybe lábadjon.
Szívhez szóló dallal, a Before You Go-val lépett másodjára is színpadra A Nagy Duett döntőjében Lengyel Johanna és ifjabb Schobert Norbert, amely egyben az est utolsó páros produkciója is volt. A hatás frenetikus volt.
A zsűri és a közönség egyaránt állva tapsolta meg a párost, és ezúttal is elmorzsoltak néhány könnycseppet, különösen, amikor ifjabb Schobert Norbert néhány megható gondolatot fogalmazott meg édesanyjával, Rubint Rékával kapcsolatban, aki jelenleg komoly betegséggel küzd. A fitneszlady egyébként maga is könnyekid meghatódott, mialatt a fia és Johanna előadását követte figyelemmel.
