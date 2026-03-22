Anne Hathaway sokkolt, Borbás Marcsi férjhez ment, a Séfek Séfe megható pillanattal zárult
Borbás Marcsi házasságkötése pont olyan megdöbbentő volt mindenki számára, mint az Oscar-gálán részt vevő hollywoodi színésznő kinézete. Anne Hathaway látványos megfiatalodása tartotta lázban a héten a közvéleményt.
Nem tudják mire vélni a rajongók Anne Hathaway új külsejét. Úgy tűnik, az örök szépség szépészeti beavatkozáson esett át. Mindeközben 10 ezer forintos ruhában ment férjhez a népszerű műsorvezető, a Buckingham-palotában pedig megint áll a bál. Mutatjuk a hét legolvasottabb sztárhíreit!
Anne Hathaway a mindennapokban is filtert visel
Az idei Oscar-gálán Anne Hathaway megjelenése teljesen letaglózta a közönséget: sokak szerint annyira megváltozott a 43 éves színésznő arca, hogy szinte rá sem lehetett ismerni. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, és sokan botoxot vagy más beavatkozásokat emlegettek a stár szokatlanul sima, feszes bőre kapcsán. A közösségi médiában egymást érték a csípős megjegyzések, volt, aki „élő filternek” nevezte. A gála egyik legkínosabb jelenete akkor jött, amikor Hathaway a színpadon próbált beszélgetést kezdeményezni Anna Wintourral. A divatikon azonban rezzenéstelen arccal reagált, majd egy hűvös mondattal egyszerűen továbblépett, látványosan ignorálva a színésznőt. A fagyos pillanat hatalmas nevetést váltott ki, és pillanatok alatt az este egyik legnagyobb botrányává vált.
Borbás Marcsi élete fenekestül felfordult
Borbás Marcsi őszinte és megrázó vallomást tett a múltjáról és a jelenéről. Elárulta, hogy gyerekkorában egy súlyos betegség miatt hosszú ideig kórházban kezelték, ami érzelmileg és anyagilag is teljesen kimerítette a családját. A műsorvezető bevallotta, hogy ez a trauma az egész életére hatással volt, és bűntudatból hajtja túl magát. Bár kívülről sikeres és energikus, valójában már érzi, hogy túlhajszolt, és ideje lenne lassítania. Azt is elárulta, hogy manapság még többet dolgozik, mint korábban, ráadásul sok ember megélhetéséért felel. Az 57 éves műsorvezető legnagyobb vágya az, hogy végre letehesse a vállán cipelt terheket, és nyugodtan megengedhesse magának a pihenést.
Borbás Marcsi esküvőjével is meglepte az országot, hiszen teljesen szembement a mai fényűző lagzik trendjével. A műsorvezető az egyszerű, kötetlen ünneplést választotta, ahol nem a pénz, hanem a hangulat volt a lényeg.
Az esküvőnk igazából egy bográcsozás volt
– mesélte, hozzátéve, hogy még a ruhája is alig került valamibe. A nagy nap inkább hasonlított egy baráti kerti bulira, ahol egy réten szedett virágcsokor és egy sörpad adta meg az alaphangulatot. A hivatalos polgári ceremónia sem volt hétköznapi: mindössze nyolcan voltak jelen, és a komoly pillanatok helyett végül mindenki nevetésben tört ki. „Az egész egy röhögőgörcsbe fulladt” – idézte fel a nagy napot, hangsúlyozva, hogy számára ez volt élete egyik legjobb és legőszintébb élménye.
Dráma A Séfek Séfe döntőjében
A Séfek Séfe döntője már az elején könnyfakasztó pillanatokat hozott, amikor a versenyzők levelet kaptak szeretteiktől. Molnár Dávid és Mikula Patrik is sírva olvasta a sorokat, hiszen mindketten súlyos veszteséget éltek át. Dávid édesanyja megható sorokkal üzent:
A Séfek Séfe nem csak a te álmod volt, nem csak magad miatt küzdesz. Látja odafentről, és büszke rád, ebben biztos vagyok.
A versenyzőt teljesen összetörte a levél, és bevallotta: „Sosem fogja az ember feldolgozni teljes mértékben azt, amikor elveszíti a szüleit.”
Patrik számára is érzelmi hullámvasút volt a pillanat, hiszen néhai nagymamája emléke került előtérbe.
Nekem volt egy mamám, és most neki akarok bizonyítani
– mondta könnyeivel küzdve, ami az egész stúdiót megrendítette.
Károly király és fia teljesen elhidegültek egymástól
III. Károly látványosan elhatárolódott fiától, Harry hercegtől és annak feleségétől, Meghan Markle-től – a házaspár épp egy nagyszabású ausztráliai útra készül. A királyi szakértők szerint az uralkodónak végleg elege lett a pár „magánakcióiból”, és nem kívánja támogatni a turnét. Ingrid Seward királyi szakértő keményen fogalmazott:
Szerintem csak próbálják reklámozni magukat. Fenn kell tartaniuk az ismertségüket, hogy pénzt tudjanak keresni.
A kritikusok úgy látják, Harryék veszélyesen összemossák a királyi szerepet és az üzleti érdekeiket. A palotából kiszivárgott információk szerint a királyt mindez már hidegen hagyja, és lényegibb ügyekkel foglalkozik. „Vannak annál sokkal fontosabb dolgai is, mint Harry és Meghan aktuális húzásai” – tette hozzá a szakértő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre