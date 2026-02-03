Nem hiszed el, kik bukkannak fel este A Nagy Ő-ben!
Egy férfi és egy nő látogat el a műsorba.
Kapaszkodj meg! A Nagy Ő február 3-ai adásában Stohl András lánya, Stohl Rebeka látogat a villába, hogy édesapját támogatásáról biztosítsa és segítsen is kicsit a választásban. A lányok prezentációt készítenek arról, hogyan képzelik el a közös életet a férfival, Rebeka pedig elég kritikus velük, ahogy megfogalmazza a véleményét Tilla is, aki barátját jött támogatni a műsorba.
Éva jövetelétől egyik hölgy sincs elragadtatva. Főleg, amikor megtudják, hogy András egyből reggelivel lepte meg a lányt. Kiara és Gina a teraszon leskelődve méregetik Évát, és megállapítják, hogy elég csinos. Melinda négyszemközt mondja el Andrásnak, hogy fáj neki, amiért nem kapott lehetőséget vele kettesben...
