Nem hiszed el, kik bukkannak fel este A Nagy Ő-ben!

Kapaszkodj meg! A Nagy Ő február 3-ai adásában Stohl András lánya, Stohl Rebeka látogat a villába, hogy édesapját támogatásáról biztosítsa és segítsen is kicsit a választásban. A lányok prezentációt készítenek arról, hogyan képzelik el a közös életet a férfival, Rebeka pedig elég kritikus velük, ahogy megfogalmazza a véleményét Tilla is, aki barátját jött támogatni a műsorba.

Éva jövetelétől egyik hölgy sincs elragadtatva. Főleg, amikor megtudják, hogy András egyből reggelivel lepte meg a lányt. Kiara és Gina a teraszon leskelődve méregetik Évát, és megállapítják, hogy elég csinos. Melinda négyszemközt mondja el Andrásnak, hogy fáj neki, amiért nem kapott lehetőséget vele kettesben...