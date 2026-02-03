MC Hawer választott: két nőn is ottragadt a szeme a Nagy Ő műsorában
MC Hawer tavaly ünnepelte 60. születésnapját, és nem titkolja: szívesen követi a TV2 sikerműsorát, A Nagy Ő-t. Az énekes őszintén beszélt arról, miért fogja meg a műsor, mit lát a főszereplőben, és azt is elárulta, melyik két nő nyerte el leginkább a tetszését a műsorban és persze, hogy ő kinek szurkol.
MC Hawer, azaz Koczka Géza szerint A Nagy Ő nem csupán egy egyszerű társkereső reality, hanem érzelmekről, szenvedélyről és emberi helyzetekről szól. Úgy látja, a műsor ereje abban rejlik, hogy valódi karaktereket mutat meg, és olyan élethelyzeteket, amelyekkel sokan tudnak azonosulni, persze azt se titkolta, hogy szép hölgyek tekintetében sincs hiány.
A Nagy Ő főszerepére a legalkalmasabb Stohl András
Az énekes különösen a főszereplő, Stohl András személyiségét tartja érdekesnek. Szerinte egy jó kiállású, érett férfiról van szó, aki már sok mindent megélt, és akiben még mindig ott van a szenvedély. MC Hawer úgy fogalmazott:
Vannak, akik szenvedély... csúnya szóval szenvedélybetegnek hívnak minket, de mi szenvedélyesen tudunk szeretni, és nyilván hajlamosabbak vagyunk szenvedélyesen a rossz dolgokra is rászokni, mint a mellékelt ábra mutatja, akár nálam, akár nála korábban, még ha ez olykor nehézségekkel is jár
– vallotta be Hawer, utalva arra, hogy Stohl múltjában is vannak csúnya pillanatok.
Úgy véli, A Nagy Ő pontosan ezt a kettősséget mutatja meg: az érzelmek erejét és azt, milyen kompromisszumokat követel egy kapcsolat, különösen akkor, ha valaki ennyire elfoglalt. MC Hawer szerint a biztonság nemcsak anyagi kérdés, hanem érzelmi stabilitás is, ami sok nő számára kulcsfontosságú.
Ki a legszebb a a vidéken?
Arra a kérdésre, hogy a műsor szereplői közül kik tetszenek neki a legjobban, határozott választ adott. Véleménye szerint már az első pillanatban egyértelmű volt, melyik két nő emelkedik ki a mezőnyből. Az egyik Gina, akit hideg, távolságtartó szépségként jellemzett. Szerinte Gina pontosan tudja, mennyire szép, és hozzászokott ahhoz, hogy érte küzdeni kell.
A másik nagy kedvence Kriszta, akiről MC Hawer elismerően beszélt. Úgy látja, elképesztő, hogy közel az ötvenhez ilyen formában van, és szerinte Kriszta megjelenése, kisugárzása messze kiemelkedik a többiek közül. Nem véletlennek tartja, hogy a Nagy Ő első benyomás rózsái is ehhez a két nőhöz kerültek.
MC Hawer szerint a személyiségük valódi oldala még csak most fog igazán kibontakozni, ezért izgatottan követi a műsort. Úgy érzi, A Nagy Ő nemcsak szórakoztató, hanem gondolkodásra is késztet – talán ezért is ül le minden adáskor a képernyő elé.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre