MC Hawer választott: két nőn is ottragadt a szeme a Nagy Ő műsorában

MC Hawer, azaz Koczka Géza szerint A Nagy Ő nem csupán egy egyszerű társkereső reality, hanem érzelmekről, szenvedélyről és emberi helyzetekről szól. Úgy látja, a műsor ereje abban rejlik, hogy valódi karaktereket mutat meg, és olyan élethelyzeteket, amelyekkel sokan tudnak azonosulni, persze azt se titkolta, hogy szép hölgyek tekintetében sincs hiány.

A Nagy Ő 2026-os évadának Stohl András lett a főszereplője (Fotó: TV2)

A Nagy Ő főszerepére a legalkalmasabb Stohl András

Az énekes különösen a főszereplő, Stohl András személyiségét tartja érdekesnek. Szerinte egy jó kiállású, érett férfiról van szó, aki már sok mindent megélt, és akiben még mindig ott van a szenvedély. MC Hawer úgy fogalmazott:

Vannak, akik szenvedély... csúnya szóval szenvedélybetegnek hívnak minket, de mi szenvedélyesen tudunk szeretni, és nyilván hajlamosabbak vagyunk szenvedélyesen a rossz dolgokra is rászokni, mint a mellékelt ábra mutatja, akár nálam, akár nála korábban, még ha ez olykor nehézségekkel is jár

– vallotta be Hawer, utalva arra, hogy Stohl múltjában is vannak csúnya pillanatok.

Úgy véli, A Nagy Ő pontosan ezt a kettősséget mutatja meg: az érzelmek erejét és azt, milyen kompromisszumokat követel egy kapcsolat, különösen akkor, ha valaki ennyire elfoglalt. MC Hawer szerint a biztonság nemcsak anyagi kérdés, hanem érzelmi stabilitás is, ami sok nő számára kulcsfontosságú.

A Nagy Ő versenyzői közül, Gina és Kriszta keltette fel Stohl András érdeklődését elsőre (Fotó: Szabolcs László)

Ki a legszebb a a vidéken?

Arra a kérdésre, hogy a műsor szereplői közül kik tetszenek neki a legjobban, határozott választ adott. Véleménye szerint már az első pillanatban egyértelmű volt, melyik két nő emelkedik ki a mezőnyből. Az egyik Gina, akit hideg, távolságtartó szépségként jellemzett. Szerinte Gina pontosan tudja, mennyire szép, és hozzászokott ahhoz, hogy érte küzdeni kell.

A másik nagy kedvence Kriszta, akiről MC Hawer elismerően beszélt. Úgy látja, elképesztő, hogy közel az ötvenhez ilyen formában van, és szerinte Kriszta megjelenése, kisugárzása messze kiemelkedik a többiek közül. Nem véletlennek tartja, hogy a Nagy Ő első benyomás rózsái is ehhez a két nőhöz kerültek.

A mulatós énekes szerint Nagy Ő Kriszta az egyik legszebb nő a műsorban (Fotó: TV2)

MC Hawer szerint a személyiségük valódi oldala még csak most fog igazán kibontakozni, ezért izgatottan követi a műsort. Úgy érzi, A Nagy Ő nemcsak szórakoztató, hanem gondolkodásra is késztet – talán ezért is ül le minden adáskor a képernyő elé.