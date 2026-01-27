Újabb gyomros a Beckham családnak: most Victoria nagy napját hagyta ki Brooklyn

A Beckham család botránya közepette hatalmas elismerést ünnepelhettek. A divattervezőként sikereket elért Victoria Beckhamet majdnem egész családja elkísérte, amikor a rangos francia díjban részesítették.

Victoria Beckham hatalmas megtiszteltetést kapott Fotó: AFP

Családtagjai támogatják Victoria Beckhamet

A volt énekesnő megköszönte gyermekeinek, hogy mindig hittek a víziójában. Romeo, Cruz és Harper büszkén nézték, ahogy édesanyjuk átveszi a francia művészeti kitüntetést, míg fia, Brooklyn nem meglepő módon nem jelent meg a neves alkalmon.

Az 51 éves divattervezőhöz az ünnepségen csatlakozott férje, fiai a 23 éves Romeo és 20 éves Cruz, valamint 14 éves lánya, Harper. Ezenfelül a híresség számos közeli barátja, valamint Romeo és Cruz barátnői, Kim Turnbull és Jackie Apostel is jelen voltak az ünnepi alkalmon.

De ahogy az várható volt, legidősebb fia Brooklyn Beckham ismét kihagyta a lehetőséget, hogy időt töltsön a családjával. A fiatal egy meghökkentő nyilatkozatban megszakította a kapcsolatot a családjával, és ehelyett úgy döntött, hogy új életet kezd feleségével, Nicola Peltzcel az Egyesült Államokban.

A Beckham család azonban egyértelműen elhatározta, hogy nem hagyják, hogy a családi dráma beárnyékolja Victoria nagy napját, amikor a francia kulturális minisztérium rangos elismerését vehette át.

A díj elismeri a művészek, írók és kulturális személyiségek egyéni hozzájárulását a művészetekhez és az irodalomhoz, a korábbi díjazottak között szerepel Zoe Saldaña, Selena Gomez és Jude Law.

Átvételi beszédében a Spice Girl külön megemlítette gyermekeit, és megköszönte nekik, hogy mindig hittek benne. A rangos kitüntetést Rachida Dati francia kulturális miniszter adta át.

David Beckham és gyermekeik közösségi oldalaikon is gratuláltak az édesanyának és megható sorok között elmondták, mennyire büszkék a nőre. Brooklyn azonban nem tűnt úgy, hogy figyelembe venné az eseményt és anyja kitüntetését – írja a DailyMail.