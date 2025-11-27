Marsi Anikó mentette meg a férjét, a mentő vitte el Gyarmati Gábort

Néhány nappal ezelőtt került kórházba Gyarmati Gábor. Marsi Anikó férje a TikTokon számolt be az aggasztó esetről, amivel sikerült a frászt hoznia a követőire.

Kórházba került Marsi Anikó férje Fotó: Tumbász Hédi/Hot! magazin

Gyarmati Gábor három napja egy mentőautóból jelentkezett be, majd ezután az látható, amint egy kórházban várakozik. Végül szerencsére a saját lábán hagyhatta el az orvosi intézményt. De vajon mi történt pontosan Marsi Anikó férjével? A Bors először a Tények híradósát érte el, aki írásban azt válaszolta a megkeresésre, hogy „Hála Istennek, Gábor már sokkal jobban van”.

Marsi Anikó férje fekvőtámaszozás közben lett rosszul

A lap később Gyarmati Gábortól tudta meg, hogy otthoni edzés közben érezte, hogy valami nincs rendben. Az orvosi vizsgálatok során pedig az is kiderült, hogy a vérnyomásával akadtak olyan problémák, amiket bizony komolyan kell venni.

Az edzőm szigorúan előírta nekem, hogy minden étkezés előtt csináljak fekvőtámaszokat. Így történt ez aznap is, ám utána éreztem, hogy nagyon nem vagyok jól. Fájt, lüktetett a fejem. A feleségem erősködött, hogy hívjak mentőt. Bár nem mindig fogadok neki szót, most hála az égnek hallgattam rá, a kiérkező orvos pedig jobbnak látta, ha bemegyek a kórházba

– árulta el Gábor.

