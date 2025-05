Marsi Anikó férje elhagyta az országot: Gyarmati Gábor 15 éve készült erre

Gyarmati Gábor már 15 éve dédelgeti álmát, hogy végigjárja az El Caminót – idén viszont végre meg is teszi. Egy hátizsák, néhány szükséges holmi és a belső elhatározás: ennyivel vágott neki a híres zarándokútnak Marsi Anikó férje, aki korábban inkább a házfelújítások világában élt, mint a spirituális kihívásokban. A Balaton partján fekvő közös nyaralójukat saját kezűleg újította fel, de most egy időre maga mögött hagyta a csavarhúzót, a vakolókanalat – és talán a hétköznapok zaját is.

Marsi Anikó párja régóta készült már a zarándoklatra (Fotó: Szabolcs László)

Marsi Anikó és Gyarmati Gábor szerelme a Normafán kezdődött

Gáborról keveset tudott a nyilvánosság, amíg Anikó be nem engedte egy kicsit a reflektorfénybe. Kettejük története olyan, mint egy romantikus regény: 2006-ban egy esküvőn találkoztak először, de évekkel később, 2021 tavaszán indult csak be köztük valami. Az első randijuk? Egy közös futás a Normafán – Anikó csak tíz percre tervezte, Gábor viszont úgy rohant be a szívébe, hogy azóta sem ment sehová. A kapcsolatukból házasság lett, 2022 szeptemberében a Balatonnál mondták ki az igent, szűk körben, mégis örökre. A házasság persze nem mindig móka és kacagás: Anikó korábban elárulta, hogy a közös lakásfelújítások során bizony összekaptak néha, de mindig kibékültek.

Lelki próbatétel a lelki békéért

Sokszor utaznak együtt, most viszont Gábor egyedül indult útnak, hogy szembenézzen önmagával, a fáradtsággal, a csenddel és a spanyol hegyekkel. Az El Camino nem csupán fizikai túra – egy lelki utazás is, ahonnan sokan más emberként térnek haza.

No, i'm not in pain. I'm in Spain

– írja Marsi Anikó férje. A magyarra lefordíthatatlan szójáték annyit tesz, hogy nincsenek fájdalmai, csak Spanyolországban van.

Istenes Bence is megjárta az El Caminót

És nincs egyedül az utazással egyébként – számos magyar híresség választotta már az El Caminót életforduló vagy lelki megtisztulás reményében. Hullan Zsuzsa színésznő 49 évesen 49 nap alatt járta végig, majd könyvet írt róla. Istenes Bence műsorvezető is megtette a zarándokutat, és az ott szerzett élmények új irányba terelték az életét. A Camino tehát nemcsak lábakat próbáló túra, hanem egyfajta lelki GPS is – csak nem hazafelé, hanem befelé navigál.