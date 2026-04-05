Pintér Attila fia összeesett, friss hírt adtak az állapotáról

A házigazda Zalaegerszeg kétgólos győzelmet aratott a Kisvárda felett a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójának szombati játéknapján. A zalaiak immár tíz tétmérkőzés óta veretlenek, a bajnokságban pedig nyolc forduló óta nem találnak legyőzőre. A meccs után a pálya mellett a vendégek játékosa, Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány fia, Pintér Filip összeesett, és most friss hírt adtak az állapotáról.

A mentők is megérkeztek Pintér Filiphez Fotó: Gé

Pintér Filip összeesett

„Pintér Filip jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti. Játékosunk térde, combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult. Jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk. Pintér Filip sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis” – olvasható a várdaiak közösségi oldalán.

A ZTE a harmadik, a Kisvárda a hetedik helyen áll a tabellán.