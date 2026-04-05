RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Pintér Attila fia összeesett, friss hírt adtak az állapotáról

Nagy volt az aggodalom Zalaegerszegen. A szombati ZTE–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésen összeesett a vendégcsapat 20 éves játékosa, Pintér Filip.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
A házigazda Zalaegerszeg kétgólos győzelmet aratott a Kisvárda felett a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójának szombati játéknapján. A zalaiak immár tíz tétmérkőzés óta veretlenek, a bajnokságban pedig nyolc forduló óta nem találnak legyőzőre. A meccs után a pálya mellett a vendégek játékosa, Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány fia, Pintér Filip összeesett, és most friss hírt adtak az állapotáról.

Fotó: Gé

„Pintér Filip jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti. Játékosunk térde, combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult. Jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk. Pintér Filip sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis” olvasható a várdaiak közösségi oldalán.

A ZTE a harmadik, a Kisvárda a hetedik helyen áll a tabellán.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
