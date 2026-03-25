Világbajnok teniszezővel készülnek az Eb-re a szervátültetett sportolók

A szervátültetett sportolók szövetsége által a hétvégén megrendezett kvalifikációs teniszverseny is ezt bizonyította, ahol a tét nemcsak a győzelem volt, hanem a nemzetközi szereplés lehetősége is.

A Szervátültetettek I. Tenisz Kvalifikációs Versenye a hollandiai Arnhemben június 21-27. között megrendezésre kerülő Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnoksága tenisz kvótáiért zajlott

– mondta el Poós Gergely, többszörös világ- és Európa-bajnok szervátültetett teniszező, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének tenisz edzője.

Tenisz sportágban várhatóan 7 játékos képviseli majd hazánkat a hollandiai Európa-bajnokságon, a válogatott pedig összesen 70 főből áll, amelyet egy 15 fős szakmai stáb segít

– tette hozzá.

A nemzetközi versenyek mellett a hazai események is kiemelt szerepet kapnak a sportolók felkészülésében és közösségi életében. A nyár egyik legfontosabb állomása a Győrben megrendezésre kerülő Magyar Bajnokság lesz, amely nemcsak versenyzési lehetőséget, hanem találkozási pontot is jelent a szervátültetett sportolók számára.

Július 29. és augusztus 2. között egy ötnapos Magyar Bajnokságot szervezünk, ahol nyolc hivatalos sportágban – teniszben, asztaliteniszben, tollaslabdában, padelben, úszásban, atlétikában, dartsban és petanque-ban – mérhetik össze tudásukat a sportolók

– mondta Poós Gergely. A program azonban nem áll meg a versenyeknél: a szervezők szabadidősport-lehetőségekkel is készülnek, így bevezető sportágként streetball, valamint egész napos SUP-program, egy kerékpártúra és több nordic walking foglalkozás is szerepel a kínálatban. Az esemény célja, hogy a sportolók ne csak megmérettessenek, hanem élményeket gyűjtsenek, erősítsék közösségüket, és tovább építsék azt az aktív életformát, amely a szervátültetés utáni felépülés egyik kulcsa.

A sportolók mögött stabil szakmai és partneri háttér áll, amely hosszú távon segíti a felkészülést és a nemzetközi szereplést. A közösséget több évtizede támogató együttműködések között olyan hazai partnerek is megtalálhatók, amelyek a sportolók mindennapjait és versenyzését egyaránt segítik.

A TOTI-val több mint 27 éve dolgozunk együtt, a nemzetközi versenyeken viselt válogatott melegítőinket is ők készítik. Kiváló minőségű, igényesen elkészített ruházatot kapunk tőlük

– emelte ki a szakember. A partnerség jól mutatja, hogy a sport nemcsak eredményekről szól, hanem együttműködésről, támogatásról és közös értékekről is.