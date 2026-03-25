Világbajnok teniszezővel készülnek az Eb-re a szervátültetett sportolók

A sport sokak számára teljesítményt és versenyt jelent. A szervátültetett sportolók számára azonban ennél jóval többet: új esélyt, kitartást és az életet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 08:30
A szervátültetett sportolók szövetsége által a hétvégén megrendezett kvalifikációs teniszverseny is ezt bizonyította, ahol a tét nemcsak a győzelem volt, hanem a nemzetközi szereplés lehetősége is.

Szervátültetettek teniszverseny résztvevői
Fotó: Tóth György/Career Brand Management

A Szervátültetettek I. Tenisz Kvalifikációs Versenye a hollandiai Arnhemben június 21-27. között megrendezésre kerülő Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnoksága tenisz kvótáiért zajlott

– mondta el Poós Gergely, többszörös világ- és Európa-bajnok szervátültetett teniszező, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének tenisz edzője. 

Tenisz sportágban várhatóan 7 játékos képviseli majd hazánkat a hollandiai Európa-bajnokságon, a válogatott pedig összesen 70 főből áll, amelyet egy 15 fős szakmai stáb segít

– tette hozzá.

A nemzetközi versenyek mellett a hazai események is kiemelt szerepet kapnak a sportolók felkészülésében és közösségi életében. A nyár egyik legfontosabb állomása a Győrben megrendezésre kerülő Magyar Bajnokság lesz, amely nemcsak versenyzési lehetőséget, hanem találkozási pontot is jelent a szervátültetett sportolók számára.

Július 29. és augusztus 2. között egy ötnapos Magyar Bajnokságot szervezünk, ahol nyolc hivatalos sportágban – teniszben, asztaliteniszben, tollaslabdában, padelben, úszásban, atlétikában, dartsban és petanque-ban – mérhetik össze tudásukat a sportolók

– mondta Poós Gergely. A program azonban nem áll meg a versenyeknél: a szervezők szabadidősport-lehetőségekkel is készülnek, így bevezető sportágként streetball, valamint egész napos SUP-program, egy kerékpártúra és több nordic walking foglalkozás is szerepel a kínálatban. Az esemény célja, hogy a sportolók ne csak megmérettessenek, hanem élményeket gyűjtsenek, erősítsék közösségüket, és tovább építsék azt az aktív életformát, amely a szervátültetés utáni felépülés egyik kulcsa.

Jakab Ivett, világbajnok teniszező
Fotó: Tóth György/Career Brand Management

A sportolók mögött stabil szakmai és partneri háttér áll, amely hosszú távon segíti a felkészülést és a nemzetközi szereplést. A közösséget több évtizede támogató együttműködések között olyan hazai partnerek is megtalálhatók, amelyek a sportolók mindennapjait és versenyzését egyaránt segítik. 

A TOTI-val több mint 27 éve dolgozunk együtt, a nemzetközi versenyeken viselt válogatott melegítőinket is ők készítik. Kiváló minőségű, igényesen elkészített ruházatot kapunk tőlük

– emelte ki a szakember. A partnerség jól mutatja, hogy a sport nemcsak eredményekről szól, hanem együttműködésről, támogatásról és közös értékekről is.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége több évtizede dolgozik azon, hogy a szervátültetésen átesett emberek számára aktív, teljes életet biztosítson a sporton keresztül. A közösség célja nem csupán a rehabilitáció támogatása, hanem az is, hogy példát mutasson: a transzplantáció után is lehet versenysportot űzni és sikereket elérni. A szövetség rendszeresen szervez hazai és nemzetközi versenyeket, ahol a sportolók nemcsak megmérettethetik magukat, hanem közösségre is találnak. A programok fontos szerepet játszanak a fizikai és mentális felépülésben, valamint a hosszú távú egészségmegőrzésben. A sport ezen a területen túlmutat az eredményeken: az életminőség javításának és az újrakezdésnek az eszköze. A szövetség munkája egyértelmű üzenetet közvetít: a szervátültetés életet ment, és új lehetőségeket nyit meg a sportban és az élet minden területén.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
