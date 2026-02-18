Böde Dani nem kertelt, elárulta, miért hagyta el a Fradit

Kevés olyan magyar futballista akad, aki két különböző klubnál is ikonná tud válni, közéjük tartozik Böde Dani is. A 40. évében járó támadó egész pályafutása során mindössze két csapat mezét viselte: a paksi időszakát 2012 és 2019 között egy ferencvárosi fejezet szakította meg. A Népligetben töltött évek alatt két bajnoki címet, három Magyar Kupát és két Ligakupát ünnepelhetett, ráadásul egyszer a gólkirályi címet is bezsebelte. A TikTok-csatornájára feltöltött friss videóban most arról beszélt, mi állt annak idején a ferencvárosi búcsúja mögött.

Böde Dani 7 évet töltött a Fradinál (Fotó: Dömötör Csaba / Nemzeti Sport)

Böde Dani saját akaratából hagyta el a Fradit

Úgy éreztem, többet lettem volna már a lelátón, mint a pályán

– mondta Böde, aki azt is elárulta, hogy saját maga hozta meg a döntést.

Csodálatos hét évet töltöttem el a Ferencvárosban, az egy egészen más közeg, nagyon szerettem ott lenni

– tette hozzá a paksi csatár, akivel 2019 tavaszán már legfeljebb csereként számolt az akkori zöld-fehérek edzője, Szerhij Rebrov, de olykor még úgy sem kapott lehetőséget.

Böde Dániel nemrég vádliizom-szakadást szenvedett, a rehabilitációja jól halad, de a visszatérésének pontos időpontja egyelőre kérdéses. Ahogy az is, hogy a vasárnapi (17:30, M4 Sport) Paks-ETO rangadón pályára léphet-e.