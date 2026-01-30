RETRO RÁDIÓ

Hihetetlen: így tölti a rehabilitációját Böde Dani - Videó

A támadó a sérülése alatt sem tétlenkedik. Böde Dani és családja disznóvágást tartott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 10:20
disznóvágás Paks böde dani

Az NB I előző idényének gólkirálya, Böde Dani a jelenlegi kiírás őszi szezonjában sem tétlenkedett: öt találatával és egy gólpasszával kulcsszerepet vállalt abban, hogy a Paks a bajnoki címért folytatott versenyben lőtávolon belül maradjon. A tolnaiak támadóját azonban a tavaszi rajt előtt balszerencse érte: vádlijában részleges izomszakadást diagnosztizáltak, így hetekre harcképtelenné vált. A 39 éves futballista azonban a kényszerpihenőt sem tétlenséggel tölti: a rehabilitációja alatt a civil élet örömeinek is szentel időt, nemrég ugyanis családi disznóvágást tartottak.

Böde Dani a sérülése alatt sem tétlenkedik
Böde Dani a sérülése alatt sem tétlenkedik Fotó: Dömötör Csaba

Böde Dani és családja disznóvágást tartott

A veterán gólvágó egy TikTok-videóban engedett bepillantást az esemény kulisszái mögé: előkerült a fogópálinka, készült disznósajt, hurka és kolbász, amelyeket az egész család boldogan fogyasztott az asztal körül.

Böde korábban már elárulta, számára a disznóvágás gyakorlatilag családi hagyomány, amelyet évről évre következetesen ápolnak.

Eközben a Paks számára a támadó nélkül sincs megállás: jelenleg Bognár György csapata a Győr mögött második helyen áll a magyar élvonal pontvadászatában, vasárnap pedig a szezon egyik legnehezebb kihívása vár a tolnaiakra, ugyanis a Ferencvárost látják vendégül - írja a Bors.

Így telt a disznóvágás Böde Daniéknál:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu