Hihetetlen: így tölti a rehabilitációját Böde Dani - Videó

Az NB I előző idényének gólkirálya, Böde Dani a jelenlegi kiírás őszi szezonjában sem tétlenkedett: öt találatával és egy gólpasszával kulcsszerepet vállalt abban, hogy a Paks a bajnoki címért folytatott versenyben lőtávolon belül maradjon. A tolnaiak támadóját azonban a tavaszi rajt előtt balszerencse érte: vádlijában részleges izomszakadást diagnosztizáltak, így hetekre harcképtelenné vált. A 39 éves futballista azonban a kényszerpihenőt sem tétlenséggel tölti: a rehabilitációja alatt a civil élet örömeinek is szentel időt, nemrég ugyanis családi disznóvágást tartottak.

Böde Dani a sérülése alatt sem tétlenkedik Fotó: Dömötör Csaba

Böde Dani és családja disznóvágást tartott

A veterán gólvágó egy TikTok-videóban engedett bepillantást az esemény kulisszái mögé: előkerült a fogópálinka, készült disznósajt, hurka és kolbász, amelyeket az egész család boldogan fogyasztott az asztal körül.

Böde korábban már elárulta, számára a disznóvágás gyakorlatilag családi hagyomány, amelyet évről évre következetesen ápolnak.