Gulyás Gergely felszólította Magyar Pétert, hogy ne akadályozza álhírekkel az átadás-átvételt

Magyarország leendő miniszterelnöke álhíreket terjesztett a Fidesz-KDNP-ről, amire Gulyás Gergely a közösségi oldalán reagált, majd arra kért az új kormányt, hogy valótlan állításokkal ne terheljék az átadást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.05. 13:48
Módosítva: 2026.05.05. 14:01
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán reagált Magyar Péter legutóbbi vádjaira. A leendő miniszterelnök ugyanis egy birtokába jutott dokumentumra hivatkozva azt állítja, hogy a hatalom átadása előtt a Fidesz-KDNP „kifosztaná az államkasszát”. Gulyás Gergely leszögezte: Magyar Péter állítása nem igaz.

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán üzent Magyar Péternek (Fotó: Koszticsák Szilárd)

Gulyás Gergely Facebook-oldalán közzétett posztjában, melyet a Ripost szúrt ki, azt írta: „a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását.”

Ezután megjegyezte: „aligha lehet vitás, az ország mindennapi működéséhez szükséges feltételeket – a közszférában dolgozók béreit, a kórházi számlákat, az osztálykirándulások költségeit – az átmenet alatt is biztosítani szükséges.”

A miniszter a bejegyzésében arra kérte az új kormányt, hogy a korrekt átadás-átvétel érdekében valótlan híresztelésekkel ne terheljék a kormányváltás folyamatát, mivel az minden alkotmányos jogszabálynak megfelel és a jelenleg hivatalban lévő miniszterek is együttműködőek az új kormány tagjaival.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
