Gulyás Gergely felszólította Magyar Pétert, hogy ne akadályozza álhírekkel az átadás-átvételt

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán reagált Magyar Péter legutóbbi vádjaira. A leendő miniszterelnök ugyanis egy birtokába jutott dokumentumra hivatkozva azt állítja, hogy a hatalom átadása előtt a Fidesz-KDNP „kifosztaná az államkasszát”. Gulyás Gergely leszögezte: Magyar Péter állítása nem igaz.

Gulyás Gergely Facebook-oldalán közzétett posztjában, melyet a Ripost szúrt ki, azt írta: „a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását.”

Ezután megjegyezte: „aligha lehet vitás, az ország mindennapi működéséhez szükséges feltételeket – a közszférában dolgozók béreit, a kórházi számlákat, az osztálykirándulások költségeit – az átmenet alatt is biztosítani szükséges.”

A miniszter a bejegyzésében arra kérte az új kormányt, hogy a korrekt átadás-átvétel érdekében valótlan híresztelésekkel ne terheljék a kormányváltás folyamatát, mivel az minden alkotmányos jogszabálynak megfelel és a jelenleg hivatalban lévő miniszterek is együttműködőek az új kormány tagjaival.