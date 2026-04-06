Orbán Viktor: Helyzet van

„Húsvéthétfő, reggel 6. Szabotázsakció. Helyzet van. Indulunk Kiskundorozsmára ellenőrizni a gázvezeték magyar szakaszát. Hamarosan jelentkezem!” – írta április 6-án reggel Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Mint ismert, Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze, miután a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A miniszterelnök Aleksandar Vučić szerb elnökkel telefonon beszélt a magyar határnál meghiúsított terrortámadásról. Az ügyben nyomozás indult. A magyar kormányfő a rendkívüli védelmi tanács megbeszélése után tájékoztatott: elrendelte a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét.