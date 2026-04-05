Rendkívüli bejelentés! Orbán Viktor: Európa felé egy soha nem látott energiaválság közeledik

A Védelmi Tanács ülése után a miniszterelnök videóban jelentkezett be.

A rendelkezésünkre álló információk alapján a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő

– mondta videójában a kormányfő, majd hozzátette, Szerbia elnökével egyeztetett az ügyben. Majd hozzátette, személyi sérülés nem történt és a gázvezeték zavartalanul működik.

A vezeték működése Magyarország számára létfontosságú, ezért elrendelték a vezeték magyarországi szakaszának megerősített, katonai ellenőrzését és védelmét.

Európa felé egy soha nem látott energiaválság közeledik

– közölte Orbán Viktor.

A kormányfő hozzátette, az Európai országoknak szükségük van és szükségük lesz az Oroszországból érkező energiára is.