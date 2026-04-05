Rendkívüli bejelentés! Orbán Viktor: Európa felé egy soha nem látott energiaválság közeledik
A Védelmi Tanács ülése után a miniszterelnök videóban jelentkezett be. Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett.
Orbán Viktor közösségi oldalán jelentkezett be. Rendkívüli bejelentést tett a kormányfő.
A rendelkezésünkre álló információk alapján a Magyarországot ellátó Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő
– mondta videójában a kormányfő, majd hozzátette, Szerbia elnökével egyeztetett az ügyben. Majd hozzátette, személyi sérülés nem történt és a gázvezeték zavartalanul működik.
A vezeték működése Magyarország számára létfontosságú, ezért elrendelték a vezeték magyarországi szakaszának megerősített, katonai ellenőrzését és védelmét.
Európa felé egy soha nem látott energiaválság közeledik
– közölte Orbán Viktor.
A kormányfő hozzátette, az Európai országoknak szükségük van és szükségük lesz az Oroszországból érkező energiára is.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!