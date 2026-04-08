Orbán Viktor: A világ legerősebb országa ma Magyarország szövetségese!
A miniszterelnök újra megköszönte a támogatást.
JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke Magyarországon tartózkodik. A napokban biztosította Magyarországot, hogy csodás ország, és támogatják Orbán Viktor kormányát. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott, hogy a világ legerősebb országának támogatását élvezheti.
Hírlevél-feliratkozás
