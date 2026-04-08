Komoly döntést hozott JD Vance Magyarországról

Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke kedden érkezett országunkba, ahol résztvett egy tárgyaláson és sajtótájékoztatón Orbán Viktorral, majd a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából nagygyűlést tartottak. JD Vance annyira jól érzi magát, hogy még egy napot marad országunkban.