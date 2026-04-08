Komoly döntést hozott JD Vance Magyarországról
Hihetetlenül jól érzi magát JD Vance Magyarországon. Ezért visszavonhatatlan döntést hozott.
Az Amerikai Egyesült Államok alelnöke kedden érkezett országunkba, ahol résztvett egy tárgyaláson és sajtótájékoztatón Orbán Viktorral, majd a Magyar-Amerikai Barátság Napja alkalmából nagygyűlést tartottak. JD Vance annyira jól érzi magát, hogy még egy napot marad országunkban.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
