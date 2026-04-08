"Orbán Viktor okot adott arra, hogy a magyar nemzet büszke legyen rá" - így telt JD Vance első napja Budapesten

JD Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke kétnapos hivatalos látogatásra érkezett kedd délelőtt Budapestre. Az alelnök feleségével együtt szállt le Ferihegyen, ahol Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta őt. JD Vance később a miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón elmesélte, évekkel ezelőtt járt már hazánkban, akkor felesége a második gyermekükkel volt várandós, most pedig a negyedik gyereküket várják, majd viccesen azt is hozzátette, hogy szívesen igénybe vennék a magyar családtámogatási rendszert. A budapesti látogatása újabb mérföldkő a magyar-amerikai kapcsolatok alakulásában, ami bőven túlmutat a hagyományos diplomáciai kereteken, és egyre inkább szövetséggé, sőt barátsággá alakul.

Orbán Viktor: "ők a szövetségeseink"

A koradélutáni órákban Orbán Viktor miniszterelnök és JD Vance alelnök közös sajtótájékoztatót tartott, ahol a miniszterelnök elmondta, Trump elnök megválasztásával megkezdődött az aranykor a két ország kapcsolatában. Azt is hozzátette, hogy 2025 a rekordok éve volt az együttműködésben, mivel számos amerikai beruházás érkezett hazánkba, most pedig újabbakról is megállapodtak. "A mai napon megerősítettük a stratégiai szintű együttműködésünket az űripar és a biztonság terén" — szögezte le.

Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa és örömmel mondhatom, hogy ők ma a szövetségeseink. Magyarország békéje és biztonsága így garantált

— húzta alá a miniszterelnök.

A sajtótájékoztatón JD Vance úgy fogalmazott, hogy ezzel a látogatásával üzenni szeretne mindenkinek, különösen azoknak az európai embereknek Brüsszelben, akik Magyarországot zsarolják.

Szerinte nagyon sokféleképpen lehet Magyarországgal együttműködni, éppen ezért szomorú azt látni, hogy Európa nem képes rá.

A reptérről az amerikai alelnök egyenesen Orbán Viktorhoz ment, ahol egy közös egyeztetés, majd sajtótájékoztató következett

JD Vance egy meglepetéssel készült a magyar embereknek

A közös sajtótájékoztató után került sor a Magyar-Amerikai Barátság Napja névre keresztelt nagygyűlésre, ahol az alelnök egy nem mindennapi meglepetéssel készült a magyaroknak. Egyszer csak előkapta zsebéből a telefonját és tárcsázta a főnökét. Donald Trump a kihangosítón keresztül azt üzente, hogy nagyon szereti a magyarokat, és felnéz rájuk, amiért a szabadságukat és a szuverenitásukat őrzik.